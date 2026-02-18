Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Кушкумбаев: Формат C6 качественно расширяет потенциал Центральной Азии

    Внешняя политика
    • 18 февраля, 2026
    • 10:35
    Кушкумбаев: Формат C6 качественно расширяет потенциал Центральной Азии

    Присоединение Азербайджана к формату консультативных встреч стран Центральной Азии в качестве полноправного участника (формат C6) качественно расширяет потенциал региона и придает сотрудничеству новое стратегическое измерение.

    Как сообщает Report, об этом заявил главный научный сотрудник казахстанского Института стратегических исследований Санат Кушкумбаев, выступая на панели в рамках международной конференции "C6: Единый регион, общее будущее - усиление стратегического диалога" в Баку.

    По его словам, с расширением формата регион перестает быть исключительно внутриконтинентальным.

    "Наш регион перестал быть исключительно внутриконтинентальным и получает прямую связку "Южный Кавказ – Турция – Средиземноморье"", - отметил Кушкумбаев.

    Эксперт также подчеркнул, что США могут поспособствовать координации индустриальной политики региона.

    "Это может проявляться, например, в согласовании стандартов, совместном выходе на внешние рынки, повышении нашей коллективной переговорной позиции в диалоге с Европейским союзом, Китаем, странами Ближнего Востока, Южной Азии и другими", - заключил он.

    Kuşkumbayev: C6 formatı Mərkəzi Asiyanın potensialını keyfiyyətcə genişləndirir
    Kushkumbayev: C6 format qualitatively expands potential of Central Asia
    Лента новостей