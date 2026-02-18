На "Центральном Азери" добыто 157 млн тонн нефти за 21 год
Энергетика
- 18 февраля, 2026
- 10:42
На платформе "Центральный Азери" месторождения "Азери–Чираг–Гюнешли" (АЧГ) с момента ввода в эксплуатацию добыто 157 млн тонн нефти.
Как сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan, сегодня исполняется 21 год со дня получения первой нефти с платформы.
18 февраля 2005 года президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил новую добычную, буровую и жилую платформу и официально объявил о начале полномасштабной разработки блока АЧГ.
По данным компании, в 2025 году среднесуточная добыча на "Центральном Азери" составила около 90 тысяч баррелей.
Последние новости
10:55
Депутат ММ: Интеграция с Центральной Азией — не просто заявление, а реальное сотрудничествоВнешняя политика
10:54
BP оказала поддержку в создании новой цифровой библиотеки для БГУЭнергетика
10:53
Фариз Джафаров: В Азербайджане будет сформирована экосистема цифровой экономикиИКТ
10:47
В Баку состоится международная конференция на тему "Неоколониализм и глобальное неравенство"Внешняя политика
10:42
Фото
В связи с WUF13 будет запущен единый механизм оперативной координацииИнфраструктура
10:42
На "Центральном Азери" добыто 157 млн тонн нефти за 21 годЭнергетика
10:35
Кушкумбаев: Формат C6 качественно расширяет потенциал Центральной АзииВнешняя политика
10:25
Видео
Baku TV - 8 лет на службе объективной журналистикиМедиа
10:18