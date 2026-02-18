Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    На "Центральном Азери" добыто 157 млн тонн нефти за 21 год

    Энергетика
    • 18 февраля, 2026
    • 10:42
    На Центральном Азери добыто 157 млн тонн нефти за 21 год

    На платформе "Центральный Азери" месторождения "Азери–Чираг–Гюнешли" (АЧГ) с момента ввода в эксплуатацию добыто 157 млн тонн нефти.

    Как сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan, сегодня исполняется 21 год со дня получения первой нефти с платформы.

    18 февраля 2005 года президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил новую добычную, буровую и жилую платформу и официально объявил о начале полномасштабной разработки блока АЧГ.

    По данным компании, в 2025 году среднесуточная добыча на "Центральном Азери" составила около 90 тысяч баррелей.

    "Центральный Азери" АЧГ
    "Mərkəzi Azəri" platformasından hasil edilən neftin həcmi açıqlanıb
    Central Azeri platform produced 157M tons of oil to date
    Ты - Король

    Последние новости

    10:55

    Депутат ММ: Интеграция с Центральной Азией — не просто заявление, а реальное сотрудничество

    Внешняя политика
    10:54

    BP оказала поддержку в создании новой цифровой библиотеки для БГУ

    Энергетика
    10:53

    Фариз Джафаров: В Азербайджане будет сформирована экосистема цифровой экономики

    ИКТ
    10:47

    В Баку состоится международная конференция на тему "Неоколониализм и глобальное неравенство"

    Внешняя политика
    10:42
    Фото

    В связи с WUF13 будет запущен единый механизм оперативной координации

    Инфраструктура
    10:42

    На "Центральном Азери" добыто 157 млн тонн нефти за 21 год

    Энергетика
    10:35

    Кушкумбаев: Формат C6 качественно расширяет потенциал Центральной Азии

    Внешняя политика
    10:25
    Видео

    Baku TV - 8 лет на службе объективной журналистики

    Медиа
    10:18

    В Башкортостане задержана министр культуры

    Другие страны
    Лента новостей