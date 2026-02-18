На "Центральном Азери" добыто 157 млн тонн нефти за 21 год

На платформе "Центральный Азери" месторождения "Азери–Чираг–Гюнешли" (АЧГ) с момента ввода в эксплуатацию добыто 157 млн тонн нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan, сегодня исполняется 21 год со дня получения первой нефти с платформы.

18 февраля 2005 года президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил новую добычную, буровую и жилую платформу и официально объявил о начале полномасштабной разработки блока АЧГ.

По данным компании, в 2025 году среднесуточная добыча на "Центральном Азери" составила около 90 тысяч баррелей.