В Британии соцсети обяжут удалять оскорбительный контент в течение 48 часов

Социальные сети, действующие в Великобритании, будут обязаны удалять оскорбительные фотографии и видеозаписи в течение 48 часов после поступления жалобы, в противном случае им грозят крупные штрафы или блокировка.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times.

Отмечается, что соответствующие поправки внесены правительством в рассматриваемый парламентом законопроект о борьбе с преступностью и деятельности полиции.

В первую очередь меры коснутся публикации интимных материалов бывшими супругами или партнерами в качестве мести за разрыв отношений. Кроме того, статус "преступления, требующего приоритетного внимания", получат создание и распространение сексуализированных изображений людей без их согласия, в том числе с использованием инструментов искусственного интеллекта.

"Это означает, что подход к такому преступлению будет столь же серьезным, как и к насилию в отношении детей или терроризму", - говорится в материале.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предупредил, что любой подобный контент должен удаляться в установленный срок.

"Мы предупреждаем компании, что любое изображение, размещенное без согласия, должно быть удалено в течение 48 часов. Насилию в отношении женщин и девочек не место в нашем обществе, и я не успокоюсь, пока оно не будет искоренено", - приводит издание его слова.

Как отмечается, штраф за неисполнение требований может составить до 10% мировой выручки интернет-компаний, что эквивалентно миллиардам фунтов стерлингов.