Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В Британии соцсети обяжут удалять оскорбительный контент в течение 48 часов

    Другие страны
    • 19 февраля, 2026
    • 06:59
    В Британии соцсети обяжут удалять оскорбительный контент в течение 48 часов

    Социальные сети, действующие в Великобритании, будут обязаны удалять оскорбительные фотографии и видеозаписи в течение 48 часов после поступления жалобы, в противном случае им грозят крупные штрафы или блокировка.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The Times.

    Отмечается, что соответствующие поправки внесены правительством в рассматриваемый парламентом законопроект о борьбе с преступностью и деятельности полиции.

    В первую очередь меры коснутся публикации интимных материалов бывшими супругами или партнерами в качестве мести за разрыв отношений. Кроме того, статус "преступления, требующего приоритетного внимания", получат создание и распространение сексуализированных изображений людей без их согласия, в том числе с использованием инструментов искусственного интеллекта.

    "Это означает, что подход к такому преступлению будет столь же серьезным, как и к насилию в отношении детей или терроризму", - говорится в материале.

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предупредил, что любой подобный контент должен удаляться в установленный срок.

    "Мы предупреждаем компании, что любое изображение, размещенное без согласия, должно быть удалено в течение 48 часов. Насилию в отношении женщин и девочек не место в нашем обществе, и я не успокоюсь, пока оно не будет искоренено", - приводит издание его слова.

    Как отмечается, штраф за неисполнение требований может составить до 10% мировой выручки интернет-компаний, что эквивалентно миллиардам фунтов стерлингов.

    Великобритания соцсети запрещенный контент
    Ты - Король

    Последние новости

    07:17

    WSJ: США концентрируют на Ближнем Востоке крупнейшую с 2003 года авиагруппировку

    Другие страны
    06:59

    В Британии соцсети обяжут удалять оскорбительный контент в течение 48 часов

    Другие страны
    06:22

    Армия Израиля заявила о новой серии ударов по объектам "Хезболлах" в Ливане

    Другие страны
    05:44

    У восточного побережья Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,0

    Другие страны
    05:16

    МИД Британии выступил в защиту соглашения с Маврикием по военной базе

    Другие страны
    04:58

    Азербайджан в ООН призвал к последовательному применению международного права

    Внешняя политика
    04:22

    СМИ: США изучают возможность удара по Ирану в ближайшие выходные

    Другие страны
    03:45

    Пезешкиан: Иран не хочет войны с США

    В регионе
    03:19

    ФРС США продолжит снижать ставку только в случае сокращения инфляции

    Финансы
    Лента новостей