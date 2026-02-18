Baku TV - 8 лет на службе объективной журналистики

Телеканал Baku TV, входящий в состав медиахолдинга Global Media Group, отмечает свое восьмилетие.

Как сообщает Report, начав вещание 18 февраля 2018 года, за прошедшие 8 лет канал прошел динамичный путь развития и добился впечатляющих успехов.

Всегда учитывая интересы граждан Азербайджана, Baku TV оперативно, объективно и профессионально доносит до своих зрителей политические, социальные и экономические события, происходящие в стране и мире. Благодаря разнообразному, интересному контенту, канал завоевал любовь и доверие аудитории.

Сегодня Baku TV входит в список самых просматриваемых телеканалов страны с прямыми эфирами, новостными сюжетами, интервью, расследованиями, а также аналитическими обзорами и авторскими программами.

Baku TV осуществляет свою деятельность в соответствии с международными стандартами управления - ISO 9001:2015 (Система менеджмента качества), ISO 14001:2015 (Система экологического менеджмента) и ISO 45001:2018 (Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда).

Канал уделяет особое внимание расширению международного медиасотрудничества. Партнерства, установленные с ведущими медиаорганизациями различных стран, создают возможности для расширения информационного обмена и реализации совместных проектов.

Ряд сотрудников Baku TV удостоены государственных наград за заслуги в сфере медиа.

Показатели на цифровых платформах, включая общее количество просмотров на YouTube-канале, превышающее 1 миллиард, и число подписчиков, превышающее 2 миллиона 500 тыс., характеризуют широкую аудиторию и стабильную динамику развития Baku TV.

Baku TV доступно широкой аудитории через цифровые платформы, а также кабельное и спутниковое вещание.

Сформировавшаяся за восемь лет развития сильная команда и модель управления, основанная на международных стандартах, составляют основу стратегии деятельности Baku TV.

Коллектив Report поздравляет коллег из Baku TV, желает им успехов в деятельности.