Baku TV - 8 лет на службе объективной журналистики
- 18 февраля, 2026
- 10:25
Телеканал Baku TV, входящий в состав медиахолдинга Global Media Group, отмечает свое восьмилетие.
Как сообщает Report, начав вещание 18 февраля 2018 года, за прошедшие 8 лет канал прошел динамичный путь развития и добился впечатляющих успехов.
Всегда учитывая интересы граждан Азербайджана, Baku TV оперативно, объективно и профессионально доносит до своих зрителей политические, социальные и экономические события, происходящие в стране и мире. Благодаря разнообразному, интересному контенту, канал завоевал любовь и доверие аудитории.
Сегодня Baku TV входит в список самых просматриваемых телеканалов страны с прямыми эфирами, новостными сюжетами, интервью, расследованиями, а также аналитическими обзорами и авторскими программами.
Baku TV осуществляет свою деятельность в соответствии с международными стандартами управления - ISO 9001:2015 (Система менеджмента качества), ISO 14001:2015 (Система экологического менеджмента) и ISO 45001:2018 (Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда).
Канал уделяет особое внимание расширению международного медиасотрудничества. Партнерства, установленные с ведущими медиаорганизациями различных стран, создают возможности для расширения информационного обмена и реализации совместных проектов.
Ряд сотрудников Baku TV удостоены государственных наград за заслуги в сфере медиа.
Показатели на цифровых платформах, включая общее количество просмотров на YouTube-канале, превышающее 1 миллиард, и число подписчиков, превышающее 2 миллиона 500 тыс., характеризуют широкую аудиторию и стабильную динамику развития Baku TV.
Baku TV доступно широкой аудитории через цифровые платформы, а также кабельное и спутниковое вещание.
Сформировавшаяся за восемь лет развития сильная команда и модель управления, основанная на международных стандартах, составляют основу стратегии деятельности Baku TV.
Коллектив Report поздравляет коллег из Baku TV, желает им успехов в деятельности.