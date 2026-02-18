В Башкортостане задержана министр культуры
Другие страны
- 18 февраля, 2026
- 10:18
Министр культуры Республики Башкортостан (Российская Федерация) Амина Шафикова задержана правоохранительными органами.
Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
"Она задержана", - сообщил собеседник агентства.
По информации региональных СМИ, сейчас с ней проводятся следственные действия. По предварительной информации, ей инкриминируют превышение должностных полномочий.
Шафикова занимает пост министра культуры с 2012 года.
Последние новости
10:55
Депутат ММ: Интеграция с Центральной Азией — не просто заявление, а реальное сотрудничествоВнешняя политика
10:54
BP оказала поддержку в создании новой цифровой библиотеки для БГУЭнергетика
10:53
Фариз Джафаров: В Азербайджане будет сформирована экосистема цифровой экономикиИКТ
10:47
В Баку состоится международная конференция на тему "Неоколониализм и глобальное неравенство"Внешняя политика
10:42
Фото
В связи с WUF13 будет запущен единый механизм оперативной координацииИнфраструктура
10:42
На "Центральном Азери" добыто 157 млн тонн нефти за 21 годЭнергетика
10:35
Кушкумбаев: Формат C6 качественно расширяет потенциал Центральной АзииВнешняя политика
10:25
Видео
Baku TV - 8 лет на службе объективной журналистикиМедиа
10:18