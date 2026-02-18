Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В Башкортостане задержана министр культуры

    Другие страны
    • 18 февраля, 2026
    • 10:18
    В Башкортостане задержана министр культуры

    Министр культуры Республики Башкортостан (Российская Федерация) Амина Шафикова задержана правоохранительными органами.

    Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

    "Она задержана", - сообщил собеседник агентства.

    По информации региональных СМИ, сейчас с ней проводятся следственные действия. По предварительной информации, ей инкриминируют превышение должностных полномочий.

    Шафикова занимает пост министра культуры с 2012 года.

    Башкортостан Минкультуры задержания Амина Шафикова
    Rusiyada nazir saxlanılıb
    Ты - Король

    Последние новости

    10:55

    Депутат ММ: Интеграция с Центральной Азией — не просто заявление, а реальное сотрудничество

    Внешняя политика
    10:54

    BP оказала поддержку в создании новой цифровой библиотеки для БГУ

    Энергетика
    10:53

    Фариз Джафаров: В Азербайджане будет сформирована экосистема цифровой экономики

    ИКТ
    10:47

    В Баку состоится международная конференция на тему "Неоколониализм и глобальное неравенство"

    Внешняя политика
    10:42
    Фото

    В связи с WUF13 будет запущен единый механизм оперативной координации

    Инфраструктура
    10:42

    На "Центральном Азери" добыто 157 млн тонн нефти за 21 год

    Энергетика
    10:35

    Кушкумбаев: Формат C6 качественно расширяет потенциал Центральной Азии

    Внешняя политика
    10:25
    Видео

    Baku TV - 8 лет на службе объективной журналистики

    Медиа
    10:18

    В Башкортостане задержана министр культуры

    Другие страны
    Лента новостей