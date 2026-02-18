В Башкортостане задержана министр культуры

Министр культуры Республики Башкортостан (Российская Федерация) Амина Шафикова задержана правоохранительными органами.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Она задержана", - сообщил собеседник агентства.

По информации региональных СМИ, сейчас с ней проводятся следственные действия. По предварительной информации, ей инкриминируют превышение должностных полномочий.

Шафикова занимает пост министра культуры с 2012 года.