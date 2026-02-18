Rusiyada nazir saxlanılıb
Digər ölkələr
- 18 fevral, 2026
- 10:21
Başqırdıstan Respublikasının mədəniyyət naziri Amina Şafikova fevralın 18-də saxlanılıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə TASS-a hüquq-mühafizə orqanlarından bildirilib.
"O saxlanılıb", - agentliyin həmsöhbəti bildirib.
Regional KİV-in məlumatına görə, hazırda istintaq hərəkətləri aparılır. İlkin məlumata əsasən, o, vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda ittiham olunur.
Şafikova 2012-ci ildən mədəniyyət naziridir.
