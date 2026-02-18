İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Rusiyada nazir saxlanılıb

    Digər ölkələr
    • 18 fevral, 2026
    • 10:21
    Rusiyada nazir saxlanılıb

    Başqırdıstan Respublikasının mədəniyyət naziri Amina Şafikova fevralın 18-də saxlanılıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə TASS-a hüquq-mühafizə orqanlarından bildirilib.

    "O saxlanılıb", - agentliyin həmsöhbəti bildirib.

    Regional KİV-in məlumatına görə, hazırda istintaq hərəkətləri aparılır. İlkin məlumata əsasən, o, vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda ittiham olunur.

    Şafikova 2012-ci ildən mədəniyyət naziridir.

    Başqırdıstan Mədəniyyət naziri
