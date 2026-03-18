İraq bu gündən Türkiyəyə neft nəqlini bərpa edəcək
Digər ölkələr
- 18 mart, 2026
- 03:10
Rəsmi Bağdad 18 mart səhəri İraq Kürdüstanının muxtar bölgəsində yerləşən Kərkükdən Türkiyənin Ceyhan limanına boru kəməri ilə neft nəqlinin bərpa edilməsinə dair qərar qəbul edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İraqın neft naziri Hayyan Əbdül Qani bildirib.
"Ceyhan limanına neft nəqli çərşənbə günü saat 10:00-da başlayacaq", - deyə Əbdül Qəni bildirib.
Son xəbərlər
