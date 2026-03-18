С сегодняшнего дня Ирак возобновляет поставки нефти в турецкий порт Джейхан
- 18 марта, 2026
- 03:40
Ирак с утра 18 марта приступит к транспортировке нефти по трубопроводу из Киркука, расположенного на территории Иракского Курдистана, в турецкий порт Джейхан.
Как сообщает Report со ссылкой на INA, об этом заявил министр нефти Ирака Хайян Абдель Гани.
По его словам, прокачка нефти в направлении Джейхана стартует в среду в 10:00.
03:40
С сегодняшнего дня Ирак возобновляет поставки нефти в турецкий порт ДжейханДругие страны
03:11
В результате возгорания на территории НПЗ Olmeca в Мексике погибли пять человекДругие страны
02:46
Госдеп: Все посольства должны быть готовы к возможным угрозам из-за ИранаДругие страны
02:02
Лига чемпионов УЕФА: Cостоялись ответные матчи 1/8 финалаФутбол
01:55
Иран подтвердил гибель Али Лариджани и его сына после удара США и ИзраиляДругие
01:23
Марко Джурич: Сербия является частью решения существующих проблем в ЕвропеВ регионе
01:07
В Агдаме произошло ДТП, есть пострадавшиеПроисшествия
00:47
Минздрав Грузии раскрыл причину смерти Патриарха Илии IIВ регионе
00:33
