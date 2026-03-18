С сегодняшнего дня Ирак возобновляет поставки нефти в турецкий порт Джейхан

Ирак с утра 18 марта приступит к транспортировке нефти по трубопроводу из Киркука, расположенного на территории Иракского Курдистана, в турецкий порт Джейхан.

Как сообщает Report со ссылкой на INA, об этом заявил министр нефти Ирака Хайян Абдель Гани.

По его словам, прокачка нефти в направлении Джейхана стартует в среду в 10:00.