İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    Makron Fransadakı iğtişaşların iştirakçılarının cəzalandırılacağını vəd edib

    Digər ölkələr
    • 17 oktyabr, 2026
    • 23:22
    Makron Fransadakı iğtişaşların iştirakçılarının cəzalandırılacağını vəd edib

    Fransa Prezidenti Emmanuel Makron qiymət artımına qarşı kütləvi etirazlar zamanı baş verən iğtişaşları kəskin pisləyib və talanlarda, eləcə də dövlət müəssisələrinə hücumlarda iştirak edən şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunacağını bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, Fransa lideri bu barədə "X" sosial şəbəkəsindəki paylaşımında yazıb.

    "Respublikamızda zorakılığa yer yoxdur. Talanlarda iştirak edən, prefekturalara və mağazalara hücum edən, o cümlədən meriya binalarında oğurluqla məşğul olan şəxslər məsuliyyətə cəlb ediləcək və cəzalandırılacaqlar", - Makron qeyd edib.

    Prezident vurğulayıb ki, radikal düşüncəli aksiya iştirakçılarının hərəkətləri dinc nümayişçilərin öz tələblərini ifadə etməsinə mane olur. O, həmçinin hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşlarına dəstəyini ifadə edərək, onları vətəndaşların nümayiş keçirmək hüququnun təminatçıları adlandırıb.

    Fransanın daxili işlər naziri Loran Nünez isə iğtişaşlar zamanı ölkə üzrə azı 400 nəfərin saxlanıldığını bildirib. "Hazırda söhbət 400 saxlanılandan gedir. Lakin bu, yalnız ilkin məlumatdır", – nazir deyib.

    Onun sözlərinə görə, saxlanılanların əksəriyyəti yetkinlik yaşına çatmış şəxslərdir. Nünez hüquq-mühafizə orqanlarının iğtişaşlarda iştirak edən, lakin hadisə yerindən qaçmağa müvəffəq olan şəxslərin kimliyini müəyyənləşdirmək və onları tapmaq istiqamətində fəaliyyətini davam etdirəcəyini bildirib.

    Ən ciddi toqquşmalardan biri Lill şəhərində baş verib. "RTL" radiostansiyasının məlumatına görə, etirazçılardan ibarət qrup meriya binasının şüşə qapılarını sındıraraq içəri daxil olub. Aksiya iştirakçılarından bəziləri binanın daxilində dağıntılar törədib, daha sonra isə hadisə yerindən qaçıblar. Bir neçə dəqiqə sonra əraziyə polisin xüsusi təyinatlı bölmələri gəlib. Lillin mərkəzində də polis və bir neçə yüz nümayişçi arasında şiddətli toqquşmalar yaşanıb.

    Yanacağın bahalaşmasına və əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin azalmasına qarşı kütləvi etiraz aksiyaları oktyabrın 17-də Fransanın müxtəlif şəhərlərində keçirilib.

    Etiraz aksiyaları Fransa Emmanuel Makron
    Макрон осудил массовые беспорядки во Франции, задержаны не менее 400 человек
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    00:39
    Tramp ABŞ və Kanadanın gec-tez ticarət sazişi imzalayacağını bildirib
    Digər ölkələr
    00:12
    "Qarabağ" – "Neftçi" oyunu ilə bağlı azarkeşlər arasında insidentə cəhd göstərən 19 nəfər saxlanılıb
    Hadisə
    00:00
    Xudafərin körpüsünün işğaldan azad olunmasından altı il ötür
    Daxili siyasət
    00:00
    Bu gün Azərbaycanın Müstəqilliyinin Bərpası Günüdür
    Daxili siyasət
    23:52
    Video
    Azərbaycan FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalına hazırlaşır
    Futbol
    23:49
    Şotlandiya Britaniyadan ayrılmaq üçün yeni referendum kampaniyasına başlayıb
    Digər ölkələr
    23:22
    Makron Fransadakı iğtişaşların iştirakçılarının cəzalandırılacağını vəd edib
    Digər ölkələr
    23:12
    Fransada bahalaşmaya qarşı aksiyalarda 550 min nəfər iştirak edib
    Digər ölkələr
    22:52
    "Bavariya" "Leypsiq"i 6:1 hesabı ilə darmadağın edib
    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti