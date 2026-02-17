UEFA Çempionlar Liqası: "Qalatasaray" "Yuventus"u darmadağın edib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    • 17 fevral, 2026
    • 23:40
    İstanbulun "Qalatasaray" klubu UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyununda "Yuventus"u darmadağın edib.

    "Report"un məlumatına görə, İstanbuldakı "Rams Park" stadionunda keçirilən görüş 5:2 hesabı ilə başa çatıb.

    Oyunda hesabı meydan sahibləri açıb – 15-ci dəqiqədə Qabriel Sara fərqlənib. Bir dəqiqə sonra "Yuventus" Ten Kopmeynersin qolu ilə tarazlığı bərpa edib. 32-ci dəqiqədə niderlandlı futbolçu dublunu rəsmiləşdirib. Bu, qonaqların son qolu olub.

    İkinci hissədə "Qalatasaray" futbolçuları dörd dəfə fərqləniblər. 49-cu və 75-ci dəqiqələrdə Noa Lanq, 60-cı dəqiqədə Davinson Sançes, 86-cı dəqiqədə isə Saşa Boe qol vurub.

    67-ci dəqiqədə "Yuventus"un oyunçusu Xuan Kabal ikinci sarı vərəqə alaraq meydanı tərk edib.

    Cavab görüşü 26 fevralda, Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da Turin şəhərindəki "Allianz Stadium"da keçiriləcək.

