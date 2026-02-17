Лига чемпионов УЕФА: "Галатасарай" разгромил "Ювентус" в первом матче плей-офф

Стамбульский "Галатасарай" разгромил туринский "Ювентус" в первой игре плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, встреча на "Рамс Парк" в Стамбуле завершилась со счетом 5:2.

Счет в матче открыли хозяева, на 15-й минуте отличился Габриэль Сара. Спустя минуту "Ювентус" восстановил статус-кво после гола Тёна Копмейнерса. На 32-й минуте нидерландец оформил дубль. Этот мяч оказался последним для гостей.

Во втором тайме игроки "Галатасарая" отличились четыре раза. На 49-й и 75-й минутах ворота соперника поразил Ноа Ланг, еще по одному голу забили Давинсон Санчес (60') и Саша Боэ (86').

На 67-й минуте игрок "Ювентуса" Хуан Кабаль получил вторую желтую карточку и покинул поле.

Ответная игра между командами состоится 26 февраля на "Альянц Стадиум" в Турине и начнется в 00:00 по бакинскому времени.