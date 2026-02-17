NZS qəsəbəsində fevralın 20-dək suyun verilməsində fasilə yaranacaq
İnfrastruktur
- 17 fevral, 2026
- 22:57
Xətai rayonu, Rəşid Bağırov küçəsi 36 ünvanında üzərində fərdi yaşayış evi inşa olunduğuna görə diametri 500 mm olan magistral su xəttində qəza baş verib.
İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətindən "Report"a bildirilib ki, qəzanın qarşısını almaq və yeni xəttin çəkilməsini təmin etmək məqsədilə görülən işlər çərçivəsində 20 fevral tarixinədək UPD - NZS qəsəbəsinə suyun verilməsində fasilə yaranacaq.
Qeyd olunub ki, bu müddət ərzində sakinlərə su maşınları ilə xidmət göstəriləcək.
