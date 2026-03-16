    SEPAH: İranın raket anbarlarının böyük hissəsinə zərər dəyməyib

    Region
    • 16 mart, 2026
    • 01:46
    İranın raketlərinin əhəmiyyətli hissəsi İsrail və ABŞ-nin hücumlarından sonra salamat qalıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Fars" agentliyi İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) bəyanatına istinadən məlumat yayıb.

    "İranın bir çox raket anbarlarına indiyədək döyüş əməliyyatları təsir etməyib", - deyə SEPAH nümayəndələri qeyd ediblər.

    Bundan əlavə, hərbi rəhbərlik qeyd edib ki, hazırkı mərhələdə Tehran zərbələr endirmək üçün, əsasən, təxminən 10 il əvvəl istehsal edilmiş döyüş sursatlarından istifadə edir. İddiaya görə, 2025-ci ilin ikinci yarısında istehsal olunmuş raketlərin əsas hissəsi hələ də istifadə olunmamış qalır.

    SEPAH həmçinin ABŞ-nin dörd bazasına pilotsuz uçuş aparatları, ballistik və qanadlı raketlərlə zərbələr endirdiyini bəyan edib. Məlumata görə, Küveytdəki Əli əs-Saləm və "Əl-Adiri", BƏƏ-dəki "Əd-Dəfra" və Bəhreyndəki "Şeyx İsa" aviabazaları hücuma məruz qalıb.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayaraq respublikanın şəhərlərinə hava zərbələri endirib. İran da cavab olaraq İsrail ərazisinə raketlər buraxıb. Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən hərbi bazalarına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti bağlayıb. Həmin gün İranın ali dini rəhbəri Əli Xamenei ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb.

    İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) Əli Xamenei Pilotsuz uçuş aparatı (PUA)
    КСИР: Значительная часть ракетных складов Ирана не пострадала

