КСИР: Значительная часть ракетных складов Ирана не пострадала

Значительная часть ракетного вооружения исламской республики осталась невредимой после атак Израиля и США.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое приводит агентство Fars.

"Многие ракетные хранилища Ирана до настоящего времени не были затронуты боевыми действиями", - отметили представители КСИР.

Кроме того, военное руководство указало, что на данном этапе Тегеран задействует для нанесения ударов главным образом боеприпасы, "выпущенные приблизительно 10 лет назад", тогда как основная часть ракет, изготовленных во второй половине 2025 года, по их утверждению, "до сих пор остается неиспользованной".

КСИР также заявил, что нанес удары беспилотниками, баллистическими и крылатыми ракетами по четырем базам США. Согласно информации, были атакованы авиабаза Али ас-Салем и Аль-Адири в Кувейте, Ад-Дафра в ОАЭ и Шейх-Иса в Бахрейне.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит верховный лидер страны Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. После этого Иран начал наносить удары по целям не только в Израиле, но и в странах, где размещены военные базы США и их союзников - в Саудовской Аравии, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.