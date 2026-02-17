В бакинском поселке УПД-НЗС будут перебои с водоснабжением

Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Инфраструктура
    • 17 февраля, 2026
    • 23:13
    В поселке УПД-НЗС в Хатаинском районе Баку до 20 февраля не будет воды.

    Об этом Report сообщили в Объединенной службе водоснабжения крупных городов.

    Согласно информации, по адресу улица Рашида Багирова, 36 над 500-мм магистральным водопроводом был построен частный жилой дом, в результате чего на линии произошла авария.

    В рамках работ, проводимых с целью устранения аварии и обеспечения прокладки новой линии, до 20 февраля будут наблюдаться перебои в подаче воды в поселок УПД - НЗС.

    В ведомстве уточнили, что водоснабжение жителей будет осуществляться посредством водовозов.

    перебои водоснабжение Хатаинский район
    NZS qəsəbəsində fevralın 20-dək suyun verilməsində fasilə yaranacaq
    Лента новостей