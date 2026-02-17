В бакинском поселке УПД-НЗС будут перебои с водоснабжением
Инфраструктура
- 17 февраля, 2026
- 23:13
В поселке УПД-НЗС в Хатаинском районе Баку до 20 февраля не будет воды.
Об этом Report сообщили в Объединенной службе водоснабжения крупных городов.
Согласно информации, по адресу улица Рашида Багирова, 36 над 500-мм магистральным водопроводом был построен частный жилой дом, в результате чего на линии произошла авария.
В рамках работ, проводимых с целью устранения аварии и обеспечения прокладки новой линии, до 20 февраля будут наблюдаться перебои в подаче воды в поселок УПД - НЗС.
В ведомстве уточнили, что водоснабжение жителей будет осуществляться посредством водовозов.
