В бакинском поселке УПД-НЗС будут перебои с водоснабжением

В поселке УПД-НЗС в Хатаинском районе Баку до 20 февраля не будет воды.

Об этом Report сообщили в Объединенной службе водоснабжения крупных городов.

Согласно информации, по адресу улица Рашида Багирова, 36 над 500-мм магистральным водопроводом был построен частный жилой дом, в результате чего на линии произошла авария.

В рамках работ, проводимых с целью устранения аварии и обеспечения прокладки новой линии, до 20 февраля будут наблюдаться перебои в подаче воды в поселок УПД - НЗС.

В ведомстве уточнили, что водоснабжение жителей будет осуществляться посредством водовозов.