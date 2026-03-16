Ankarada baş verən ağır qəzada iki nəfər ölüb, 10-dan çox şəxs xəsarət alıb
Region
- 16 mart, 2026
- 00:41
Türkiyənin paytaxtı Ankarada ağır yol qəzası baş verib.
"Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Polatlı rayonunda qeydə alınıb.
Belə ki, minik avtomobili ilə toqquşan mikroavtobus aşıb. İlkin məlumata görə, qəza nəticəsində iki nəfər ölüb, 12 nəfər isə yaralanıb.
Hadisə yerinə xilasedicilər və təcili tibbi yardım maşınları cəlb olunub.
Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.
