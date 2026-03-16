В тяжелом ДТП в Анкаре погибли двое, пострадали 12 человек

В тяжелом дорожно-транспортном происшествии в столице Турции Анкаре погибли два человека, еще 12 получили ранения.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал Haber Global, в столичном районе Полатлы микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем, после чего первое транспортное средство перевернулось.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, обстоятельства произошедшего выясняются.