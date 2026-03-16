В тяжелом ДТП в Анкаре погибли двое, пострадали 12 человек
В регионе
- 16 марта, 2026
- 01:12
В тяжелом дорожно-транспортном происшествии в столице Турции Анкаре погибли два человека, еще 12 получили ранения.
Как сообщает Report со ссылкой на телеканал Haber Global, в столичном районе Полатлы микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем, после чего первое транспортное средство перевернулось.
В аварии два человека погибли, еще 12 получили ранения.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, обстоятельства произошедшего выясняются.
В тяжелом ДТП в Анкаре погибли двое, пострадали 12 человекВ регионе
