İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Müdafiə Nazirliyi gənc əsgərlərin yaxınlarına müraciət edib

    Hərbi
    • 12 fevral, 2026
    • 16:48
    Müdafiə Nazirliyi gənc əsgərlərin yaxınlarına müraciət edib

    Müdafiə Nazirliyi gənc əsgərlərin yaxınlarına müraciət edib.

    "Report" xəbər verir ki, müraciətdə fevral ayı ərzində gənc əsgərlərlə görüşlərin yalnız 15-i və 22-si tarixlərində keçiriləcəyi bildirilib.

    "Görüşlər yalnız şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi təqdim etmiş yaxın qohumlara - valideynlər, həyat yoldaşı, uşaqlar, baba və nənə, həmçinin doğma və ögey (eyni ata və ya anası olan) qardaş və bacılara icazə veriləcək. Şəxsi heyətin sağlamlığının qorunması məqsədilə görüşlərə qida və ya ərzaq məhsulları gətirmək qadağandır", - nazirliyin müraciətində qeyd olunub.

    Müdafiə Nazirliyi Müraciət
    Минобороны Азербайджана обратилось к родственникам новобранцев

    Son xəbərlər

    17:34

    Azərbaycan və Qazaxıstan ikitərəfli münasibətlərin inkişaf perspektivlərini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    17:33

    Salyanda bir ailənin dörd üzvü zəhərlənib, 11 yaşlı uşaq ölüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    17:32

    "Bir Elin Manifesti" müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıb

    Daxili siyasət
    17:31

    Bakının Leyla Məmmədbəyova küçəsində maşınla hərəkət tam məhdudlaşdırılacaq

    İnfrastruktur
    17:21

    Azərbaycan I Liqasında ötən ilin dekabrında vurulmuş ən yaxşı qolun müəllifi mükafatlandırılıb

    Futbol
    17:14

    UEFA-nın 51-ci Konqresinin keçiriləcəyi ölkə açıqlanıb

    Futbol
    17:11

    "Sumqayıt" yeni futbolçusu ilə müqavilənin detallarını açıqlayıb

    Futbol
    17:10

    SOCAR ötən il ixrac etdiyi neftin həcmini açıqlayıb

    Energetika
    17:05

    Ceyms Milner Premyer Liqa rekordunu yeniləyib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti