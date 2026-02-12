Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Минобороны Азербайджана обратилось к родственникам новобранцев

    Армия
    • 12 февраля, 2026
    • 17:08
    Министерство обороны Азербайджана обратилось к родственникам новобранцев.

    Министерство обороны Азербайджана обратилось к родственникам новобранцев.

    Как сообщает Report, в обращении отмечается, что встречи с новобранцами в текущем месяце запланированы на 15 и 22 февраля.

    "Встречи будут разрешены только близким родственникам, предъявившим документ, удостоверяющий личность, - родителям, супруге, детям, дедушке и бабушке, а также родным и сводным (имеющим общего отца или мать) братьям и сестрам. В целях охраны здоровья личного состава приносить на встречи еду или продукты питания запрещено", - говорится в обращении министерства.

    Лента новостей