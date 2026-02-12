Минобороны Азербайджана обратилось к родственникам новобранцев
Армия
- 12 февраля, 2026
- 17:08
Министерство обороны Азербайджана обратилось к родственникам новобранцев.
Как сообщает Report, в обращении отмечается, что встречи с новобранцами в текущем месяце запланированы на 15 и 22 февраля.
"Встречи будут разрешены только близким родственникам, предъявившим документ, удостоверяющий личность, - родителям, супруге, детям, дедушке и бабушке, а также родным и сводным (имеющим общего отца или мать) братьям и сестрам. В целях охраны здоровья личного состава приносить на встречи еду или продукты питания запрещено", - говорится в обращении министерства.
Последние новости
17:08
В Южной Корее экс-глава МВД приговорен к 7 годам тюремного заключенияДругие страны
17:08
Минобороны Азербайджана обратилось к родственникам новобранцевАрмия
17:03
Министр: Северная Македония открыта к совместным проектам с Азербайджаном в рамках программ ЕСИКТ
17:02
Фото
Состоялась церемония раскроя круглого ковра, сотканного для Шушинской мечетиKультурная политика
16:54
Инициатива "Азеригаз" о плате за согласование газовых проектов отклоненаБизнес
16:50
Фото
Азербайджан обсудил приоритеты сотрудничества с ExxonMobilЭнергетика
16:41
Азербайджан обсудил с ОАЭ закупку новых электробусов для БакуИнфраструктура
16:38
Цены на нефть продемонстрировали разнонаправленность - ОБНОВЛЕНОЭнергетика
16:25
Фото