Минобороны Азербайджана обратилось к родственникам новобранцев

Министерство обороны Азербайджана обратилось к родственникам новобранцев.

Как сообщает Report, в обращении отмечается, что встречи с новобранцами в текущем месяце запланированы на 15 и 22 февраля.

"Встречи будут разрешены только близким родственникам, предъявившим документ, удостоверяющий личность, - родителям, супруге, детям, дедушке и бабушке, а также родным и сводным (имеющим общего отца или мать) братьям и сестрам. В целях охраны здоровья личного состава приносить на встречи еду или продукты питания запрещено", - говорится в обращении министерства.