    Azərbaycanın futbol millisi Belarusda Beynəlxalq İnkişaf Turnirinə qatılacaq

    Futbol
    • 12 fevral, 2026
    • 16:27
    Azərbaycanın futbol millisi Belarusda Beynəlxalq İnkişaf Turnirinə qatılacaq

    18 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi fevralın 13-dən 16-dək təlim-məşq toplanışı keçəcək.

    "Report" xəbər verir ki, hazırlıq prosesi Milli Komandaların Təlim-Məşq Mərkəzində baş tutacaq.

    Daha sonra yığma fevralın 17-dən 24-dək Belarusun paytaxtı Minskdə reallaşacaq Beynəlxalq İnkişaf Turnirinə qatılacaq.

    Turnirdə 8 komanda 2 qrupda yarışacaq. Milli B qrupunda Belarus, Rusiya və Özbəkistan kollektivləri ilə mübarizə aparacaq.

    Bakı toplanışı üçün U-18-ə dəvət alan futbolçular və oyunların təqvimi ilə sizi tanış edirik. Belarusa bu heyətdən 21 oyunçu aparılacaq.

    Nr. Adı / Soyadı Klub
    1 Nurəziz Əzizov Neftçi
    2 Bilal Hacıyev Qarabağ
    3 Kamil Həsənov Neftçi
    4 Uğur Qurbanlı Qarabağ
    5 Rəşad Gülüşov Sabah
    6 Atacan Məmmədov Marcet (İspaniya)
    7 Səttar Tahirzadə Marcet (İspaniya)
    8 Muhamməd Çodarov Marcet (İspaniya)
    9 İsmayıl Səfərli Neftçi
    10 Əli Kiçibəyov Turan Tovuz
    11 Amin Rzayev Qarabağ
    12 Sahib Xəlilli Neftçi
    13 Elgün Duraxanov Sabah
    14 Eldar Abbasov Qarabağ
    15 Raul İsaqov Kəpəz
    16 Nihad Hüseynzadə Sabah
    17 Ruslan Xasiyev Şinnik Yaroslavl (Rusiya)
    18 Musa Mustafayev Zirə
    19 İbrahim Xəlilov Sabah
    20 Samir Şərifov Sabah
    21 Pünhan Kərimov Marcet (İspaniya)
    22 Emin Süleymanov Neftçi
    23 Əli Bəşirov Qarabağ
    24 Rüstəm Hüseynli Neftçi
    25 Kamal Zülfiyev Sumqayıt
    26 Nicat Kərimov Sabah

    19 fevral

    13:50. Azərbaycan – Rusiya 20 fevral

    14:20. Azərbaycan – Özbəkistan

    21 fevral

    16:40. Belarus – Azərbaycan

    Oyunların başlanma saatı Bakı vaxtı ilə göstərilib. Qeyd edək ki, fevralın 23-də həlledici görüşlər keçiriləcək. Qrupların qalibləri finalda, ikinciləri üçüncü yer uğrunda, üçüncüləri beşinci yer uğrunda, dördüncüləri isə 7-ci yer uğrunda görüşdə üz-üzə gələcəklər.

    Azərbaycan millisi Belarus təlim-məşq Beynəlxalq İnkişaf Turniri

