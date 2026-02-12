İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Mədəniyyət siyasəti
    • 12 fevral, 2026
    • 16:53
    Adil Kərimlinin Qaxdakı vətəndaş qəbulunun tarixi dəyişdirilib
    Adil Kərimli

    Mədəniyyət naziri Adil Kərimlinin Qax rayonunda keçirilməsi nəzərdə tutulan vətəndaş qəbulunun tarixi dəyişdirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, yeni qəbul tarixi haqqında yaxın günlərdə məlumat veriləcək.

