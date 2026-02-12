İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Azərbaycanla BƏƏ yeni elektrikli avtobusların alınmasını müzakirə edib

    İnfrastruktur
    • 12 fevral, 2026
    • 16:26
    Azərbaycanla BƏƏ yeni elektrikli avtobusların alınmasını müzakirə edib

    Azərbaycanla Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) arasında yeni elektrikli avtobusların alınması imkanları müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev "X" sosial şəbəkəsində hesabında bildirib.

    "Əbu-Dabi Əmirliyinin Bələdiyyələr və nəqliyyat departamentinin sədri Məhəmməd Əli Əl-Şorafanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüş keçirdik. Görüş zamanı Əbu-Dabi və Azərbaycan arasında şəhər nəqliyyatının inkişafı sahəsində əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə etdik", – deyə nazir qeyd edib.

    R.Nəbiyev həmçinin Bakı şəhərində həyata keçirilən nəqliyyatın optimallaşdırılması tədbirləri, eləcə də mikromobillik və parklanma infrastrukturunun yaradılması ətrafında fikir mübadiləsinin apardığını bildirib.

    Azərbaycan BƏƏ Rəşad Nəbiyev Məhəmməd Əli Əl-Şorafa
    Азербайджан обсудил с ОАЭ закупку новых электробусов для Баку
    Azerbaijan, UAE discuss procurement of new electric buses

    Son xəbərlər

    17:34

    Azərbaycan və Qazaxıstan ikitərəfli münasibətlərin inkişaf perspektivlərini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    17:33

    Salyanda bir ailənin dörd üzvü zəhərlənib, 11 yaşlı uşaq ölüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    17:32

    "Bir Elin Manifesti" müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıb

    Daxili siyasət
    17:31

    Bakının Leyla Məmmədbəyova küçəsində maşınla hərəkət tam məhdudlaşdırılacaq

    İnfrastruktur
    17:21

    Azərbaycan I Liqasında ötən ilin dekabrında vurulmuş ən yaxşı qolun müəllifi mükafatlandırılıb

    Futbol
    17:14

    UEFA-nın 51-ci Konqresinin keçiriləcəyi ölkə açıqlanıb

    Futbol
    17:11

    "Sumqayıt" yeni futbolçusu ilə müqavilənin detallarını açıqlayıb

    Futbol
    17:10

    SOCAR ötən il ixrac etdiyi neftin həcmini açıqlayıb

    Energetika
    17:05

    Ceyms Milner Premyer Liqa rekordunu yeniləyib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti