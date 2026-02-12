Азербайджан обсудил с ОАЭ закупку новых электробусов для Баку

Азербайджан обсудил с ОАЭ возможности закупки новых электробусов для развития транспортной системы Баку.

Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в соцсети X.

Набиев отметил, что провел переговоры с прибывшей в Баку делегацией из Эмиратов во главе с председателем департамента муниципалитетов и транспорта Абу-Даби Мухаммедом Али Аль-Шорафой.

"Обсудили возможности сотрудничества в сфере развития городского транспорта. Обменялись мнениями о мерах по оптимизации транспортной системы Баку, возможностях закупки новых электробусов, а также о создании инфраструктуры микромобильности и парковок", - написал министр.