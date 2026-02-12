Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Азербайджан обсудил с ОАЭ закупку новых электробусов для Баку

    Инфраструктура
    • 12 февраля, 2026
    • 16:41
    Азербайджан обсудил с ОАЭ закупку новых электробусов для Баку

    Азербайджан обсудил с ОАЭ возможности закупки новых электробусов для развития транспортной системы Баку.

    Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в соцсети X.

    Набиев отметил, что провел переговоры с прибывшей в Баку делегацией из Эмиратов во главе с председателем департамента муниципалитетов и транспорта Абу-Даби Мухаммедом Али Аль-Шорафой.

    "Обсудили возможности сотрудничества в сфере развития городского транспорта. Обменялись мнениями о мерах по оптимизации транспортной системы Баку, возможностях закупки новых электробусов, а также о создании инфраструктуры микромобильности и парковок", - написал министр.

    Azərbaycanla BƏƏ yeni elektrikli avtobusların alınmasını müzakirə edib
    Azerbaijan, UAE discuss procurement of new electric buses
