    Энергетика
    • 12 февраля, 2026
    • 12:50
    Затраты консорциума Шахдениз в 2025 году превысили $3,4 млрд

    Затраты консорциума "Шахдениз" в рамках данного проекта в 2025 году составили $3 млрд 402 млн.

    Как передает "Report", об этом говорится в сообщении компании BP-Azerbaijan.

    Основной объем затрат пришелся на работы в рамках "Стадии-2" разработки месторождения.

    Операционные расходы по проекту "Шахдениз" в 2025 году составили $2 млрд 315 млн, а капитальные затраты - примерно $1 млрд 87 млн.

    Как сообщалось, в 2024 году затраты консорциума "Шахдениз" составили $2 млрд 969 млн, в том числе операционные - $2 млрд 203 млн, капитальные - $766 млн. Таким образом, в 2025 году общие затраты по проекту увеличились на 14,6%, в том числе операционные - на 5,1%, капитальные - на 41,9%.

    Контракт на разработку месторождения Шахдениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года.

    Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: BP (оператор - 29,99 %), ЛУКОЙЛ (19,99 %), TPAO (19 %), NICO (10 %) и ЗАО "Cenub Qaz Dehlizi" (16,02 %), MVM (5%).

