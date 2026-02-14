Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Зеленский и Рубио провели встречу на полях конференции в Мюнхене

    Другие страны
    • 14 февраля, 2026
    • 21:45
    Зеленский и Рубио провели встречу на полях конференции в Мюнхене

    Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Марко Рубио провели неформальную встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, встреча длилась около 40 минут.

    Других деталей пока не приводится.

    Рубио, выступая на конференции 14 февраля, заявил, что пока неясно, хочет ли Россия прекратить войну против Украины.

    Ранее Зеленский сообщил, что сегодня проведет встречи с Рубио, а также спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

