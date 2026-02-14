Zelenski və Rubio arasında qeyri-rəsmi görüş keçirilib
Digər ölkələr
- 14 fevral, 2026
- 22:30
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski və ABŞ dövlət katibi Marko Rubio Münxen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində qeyri-rəsmi görüş keçiriblər.
"Report" xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, görüş təxminən 40 dəqiqə davam edib.
Digər təfərrüatlar hələlik açıqlanmayıb.
Rubio fevralın 14-də konfransda çıxış edərkən Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəni dayandırmaq istəyib-istəmədiyinin hələ aydın olmadığını bildirib.
Daha əvvəl Zelenski Rubio ilə görüşdə ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndələri Stiv Uitkoff və Cared Kuşner ilə telefon danışıqları aparacağını da açıqlayıb.
