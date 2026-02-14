İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Zelenski və Rubio arasında qeyri-rəsmi görüş keçirilib

    Digər ölkələr
    • 14 fevral, 2026
    • 22:30
    Zelenski və Rubio arasında qeyri-rəsmi görüş keçirilib

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski və ABŞ dövlət katibi Marko Rubio Münxen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində qeyri-rəsmi görüş keçiriblər.

    "Report" xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, görüş təxminən 40 dəqiqə davam edib.

    Digər təfərrüatlar hələlik açıqlanmayıb.

    Rubio fevralın 14-də konfransda çıxış edərkən Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəni dayandırmaq istəyib-istəmədiyinin hələ aydın olmadığını bildirib.

    Daha əvvəl Zelenski Rubio ilə görüşdə ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndələri Stiv Uitkoff və Cared Kuşner ilə telefon danışıqları aparacağını da açıqlayıb.

    Volodimir Zelenski Marko Rubio Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Зеленский и Рубио провели встречу на полях конференции в Мюнхене

    Son xəbərlər

    23:03

    Bakıda yaşayış binasında yanğın olub, 7 nəfər təxliyə olunub

    Hadisə
    22:41

    Fon der Lyayen: Dəniz xidmətlərinə qadağa Rusiyanı daha da təcrid edəcək

    Digər ölkələr
    22:30

    Zelenski və Rubio arasında qeyri-rəsmi görüş keçirilib

    Digər ölkələr
    22:18

    Salyanda tanınmış xanəndə xəstəxanada vəfat edib

    Hadisə
    22:11
    Foto

    Beynəlxalq döyüş gecəsində azərbaycanlı idmançılar uğurla çıxış edir

    Komanda
    22:05

    Ukrayna Prezidenti Cenevrədə sülh danışıqlarının əsas mövzusunu açıqlayıb

    Digər ölkələr
    21:56

    Zelenski: ABŞ sülh bağlanana qədər təhlükəsizlik təminatları vermək istəmir

    Digər ölkələr
    21:38

    Ceyhun Bayramov Almaniyanın XİN rəhbəri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    21:35

    İlham Əliyev "The Goldman Sachs Group Inc." şirkətinin qlobal məsələlər üzrə prezidenti ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti