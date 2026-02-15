İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    "Falcon 9" raketi 24 "Starlink" internet peykindən ibarət qrupu orbitə çıxarıb

    İKT
    • 15 fevral, 2026
    • 12:49
    Falcon 9 raketi 24 Starlink internet peykindən ibarət qrupu orbitə çıxarıb

    "Falcon 9" daşıyıcı raketi bazar günü "Starlink" sisteminin qlobal internet əhatə şəbəkəsinin qruplaşmasını tamamlamaq üçün 24 mini peykdən ibarət partiyanı orbitə çıxarıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "SpaceX" məlumat yayıb.

    Bu, ilin əvvəlindən "Starlink" aparatlarının artıq 13-cü buraxılışıdır. Raketin buraxılışı Kaliforniyadakı Vandenberq Amerika Kosmik Qüvvələri bazasındakı "SLC-4E" start meydançasından həyata keçirilib.

    Buraxılış çərçivəsində 23-cü dəfə istifadə olunan daşıyıcı raketin birinci pilləsi Sakit okeanda "Of Course I Still Love You" dəniz platforma dronuna idarə olunan şaquli eniş edib.

    Təxminən bir saat sonra peyklər daşıyıcının ikinci pilləsindən ayrılaraq orbitə çıxıb.

    “Falcon 9” SpaceX
    Ракета Falcon 9 вывела на орбиту группу из 24 интернет-спутников Starlink

    Son xəbərlər

    13:12

    Kallas: Avropa müəyyən zəmanətlər şərti ilə Rusiya ilə dialoqa hazırdır

    Digər ölkələr
    13:01

    Həcc ziyarəti üçün sənəd qəbulunun müddəti uzadılıb

    Din
    12:49

    "Falcon 9" raketi 24 "Starlink" internet peykindən ibarət qrupu orbitə çıxarıb

    İKT
    12:40

    "Real" klubu La Liqada penalti rekorduna imza atıb

    Futbol
    12:36

    Avropa ölkələri Şimal qütbü vasitəsilə sualtı internet kabel sistemi çəkəcək

    Digər ölkələr
    12:21

    Həftənin ilk günü 20 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:20

    Pakistanda avtobus yük maşını ilə toqquşub, 11 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    12:03

    Kliçko: Kiyev Rusiyanın hücumları səbəbindən fəlakət astanasındadır

    Digər ölkələr
    11:51

    Rubio əlaqələri möhkəmləndirmək üçün Şərqi Avropaya gedir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti