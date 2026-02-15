"Falcon 9" raketi 24 "Starlink" internet peykindən ibarət qrupu orbitə çıxarıb
İKT
- 15 fevral, 2026
- 12:49
"Falcon 9" daşıyıcı raketi bazar günü "Starlink" sisteminin qlobal internet əhatə şəbəkəsinin qruplaşmasını tamamlamaq üçün 24 mini peykdən ibarət partiyanı orbitə çıxarıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "SpaceX" məlumat yayıb.
Bu, ilin əvvəlindən "Starlink" aparatlarının artıq 13-cü buraxılışıdır. Raketin buraxılışı Kaliforniyadakı Vandenberq Amerika Kosmik Qüvvələri bazasındakı "SLC-4E" start meydançasından həyata keçirilib.
Buraxılış çərçivəsində 23-cü dəfə istifadə olunan daşıyıcı raketin birinci pilləsi Sakit okeanda "Of Course I Still Love You" dəniz platforma dronuna idarə olunan şaquli eniş edib.
Təxminən bir saat sonra peyklər daşıyıcının ikinci pilləsindən ayrılaraq orbitə çıxıb.
Son xəbərlər
13:12
Kallas: Avropa müəyyən zəmanətlər şərti ilə Rusiya ilə dialoqa hazırdırDigər ölkələr
13:01
Həcc ziyarəti üçün sənəd qəbulunun müddəti uzadılıbDin
12:49
"Falcon 9" raketi 24 "Starlink" internet peykindən ibarət qrupu orbitə çıxarıbİKT
12:40
"Real" klubu La Liqada penalti rekorduna imza atıbFutbol
12:36
Avropa ölkələri Şimal qütbü vasitəsilə sualtı internet kabel sistemi çəkəcəkDigər ölkələr
12:21
Həftənin ilk günü 20 dərəcə isti olacaq - PROQNOZEkologiya
12:20
Pakistanda avtobus yük maşını ilə toqquşub, 11 nəfər ölübDigər ölkələr
12:03
Kliçko: Kiyev Rusiyanın hücumları səbəbindən fəlakət astanasındadırDigər ölkələr
11:51