İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Netanyahu İsraildə iki yeni beynəlxalq hava limanı tikmək planlarını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    • 16 fevral, 2026
    • 03:26
    Netanyahu İsraildə iki yeni beynəlxalq hava limanı tikmək planlarını açıqlayıb

    İsrail hökuməti cənubda və şimalda iki yeni beynəlxalq hava limanının tikilməsi planlarını təsdiqləyib.

    "Report"un məlumatına görə, Baş nazir Benyamin Netanyahu bu barədə həftəlik kabinet iclasında bildirib.

    Cənub hava limanının Beer-Şeva şəhərindən təxminən 10 kilometr şimal-qərbdə, Siklaq bölgəsindəki Neqev səhrasında tikintisi planlaşdırılır. Netanyahu layihənin regionun inkişafına əhəmiyyətli dərəcədə təkan verəcəyini, iş yerlərinin yaradılmasını asanlaşdıracağını, nəqliyyatın əlçatanlığının yaxşılaşdırılacağını və turizm sektorunun inkişaf edəcəyini bildirib.

    O qeyd edib ki, layihənin həyata keçirilməsi yol və dəmir yolu infrastrukturunun inkişafı, eləcə də əlaqəli biznesin yaranması ilə müşayiət olunacaq. Netanyahunun sözlərinə görə, oxşar effektlər İsrail də daxil olmaqla dünyanın bir çox ölkəsində müşahidə olunur.

    Ölkənin şimalında yeni hava limanı İsrail Hərbi Hava Qüvvələrinin bazasının yerləşdiyi Qalileyada yerləşən Ramat-David şəhəri üçün planlaşdırılır. Baş nazir vurğulayıb ki, bu, xaricə səyahət edən turistlərin və İsrail vətəndaşlarının artan tələbatını ödəməyə kömək edəcək.

    Netanyahu əlavə edib ki, hər iki layihə paralel olaraq və mümkün qədər tez həyata keçiriləcək. Baş nazir onları həm şimalda, həm də cənubda dövlət üçün "artım mühərrikləri" adlandırıb.

    Binyamin Netanyahu İsrail hava limanı
    Нетаньяху объявил о планах построить в Израиле два новых международных аэропорта

    Son xəbərlər

    03:47

    KİV: ABŞ-nin Karib dənizində mövcudluğunu genişləndirməsi 3 mlrd dollara başa gəlib

    Digər ölkələr
    03:26

    Netanyahu İsraildə iki yeni beynəlxalq hava limanı tikmək planlarını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    03:06

    İsrail Ordusunun dronu "İslam cihadı" yaraqlılarının avtomobilinə hücum edib

    Digər ölkələr
    02:52

    Almaniya sərhəd nəzarətini daha bir neçə ay uzadacaq

    Digər ölkələr
    02:18

    ABŞ-nin daha bir rəsmisi Bessentlə münaqişəyə görə istefa vermək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    01:41

    KİV: ABŞ İsrailin İrana mümkün zərbələrini dəstəkləməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    01:06

    Tramp: Sülh Şurası ölkələri Qəzzanın bərpasına 5 milyard dollar ayıracaqlar

    Digər ölkələr
    00:41

    Rubio Qrenlandiya ilə bağlı danışıqların gedişini müsbət qiymətləndirib

    Digər ölkələr
    00:15

    Kuril adaları sahillərində 6 maqnitudada zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti