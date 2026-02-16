Netanyahu İsraildə iki yeni beynəlxalq hava limanı tikmək planlarını açıqlayıb
- 16 fevral, 2026
- 03:26
İsrail hökuməti cənubda və şimalda iki yeni beynəlxalq hava limanının tikilməsi planlarını təsdiqləyib.
"Report"un məlumatına görə, Baş nazir Benyamin Netanyahu bu barədə həftəlik kabinet iclasında bildirib.
Cənub hava limanının Beer-Şeva şəhərindən təxminən 10 kilometr şimal-qərbdə, Siklaq bölgəsindəki Neqev səhrasında tikintisi planlaşdırılır. Netanyahu layihənin regionun inkişafına əhəmiyyətli dərəcədə təkan verəcəyini, iş yerlərinin yaradılmasını asanlaşdıracağını, nəqliyyatın əlçatanlığının yaxşılaşdırılacağını və turizm sektorunun inkişaf edəcəyini bildirib.
O qeyd edib ki, layihənin həyata keçirilməsi yol və dəmir yolu infrastrukturunun inkişafı, eləcə də əlaqəli biznesin yaranması ilə müşayiət olunacaq. Netanyahunun sözlərinə görə, oxşar effektlər İsrail də daxil olmaqla dünyanın bir çox ölkəsində müşahidə olunur.
Ölkənin şimalında yeni hava limanı İsrail Hərbi Hava Qüvvələrinin bazasının yerləşdiyi Qalileyada yerləşən Ramat-David şəhəri üçün planlaşdırılır. Baş nazir vurğulayıb ki, bu, xaricə səyahət edən turistlərin və İsrail vətəndaşlarının artan tələbatını ödəməyə kömək edəcək.
Netanyahu əlavə edib ki, hər iki layihə paralel olaraq və mümkün qədər tez həyata keçiriləcək. Baş nazir onları həm şimalda, həm də cənubda dövlət üçün "artım mühərrikləri" adlandırıb.