    Нетаньяху объявил о планах построить в Израиле два новых международных аэропорта

    Другие страны
    • 16 февраля, 2026
    • 01:59
    Нетаньяху объявил о планах построить в Израиле два новых международных аэропорта

    Правительство Израиля одобрило планы строительства двух новых международных аэропортов - на юге и на севере страны.

    Как передает Report, об этом на еженедельном заседании кабинета министров сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Его заявление распространила канцелярия главы правительства.

    Южный аэропорт планируется построить в пустыне Негев, в районе Циклаг, примерно в 10 км к северо-западу от города Беэр-Шева. По словам Нетаньяху, проект станет важным стимулом для развития региона, способствуя созданию рабочих мест, улучшению транспортной доступности и росту туристического сектора.

    Он отметил, что реализация проекта будет сопровождаться развитием автомобильной и железнодорожной инфраструктуры, а также появлением сопутствующего бизнеса. По его словам, подобный эффект наблюдается во многих странах мира, включая Израиль.

    На севере страны новый аэропорт планируется разместить в районе населенного пункта Рамат-Давид в Галилее, где находится одна из баз ВВС Израиля. Как подчеркнул премьер, это позволит удовлетворить растущий спрос со стороны туристов и граждан страны, выезжающих за рубеж.

    Нетаньяху добавил, что оба проекта будут реализованы параллельно и в максимально сжатые сроки, назвав их "двигателями роста" для государства - как на севере, так и на юге.

