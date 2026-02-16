ABŞ-nin daha bir rəsmisi Bessentlə münaqişəyə görə istefa vermək niyyətindədir

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    16 fevral, 2026
    ABŞ-nin maliyyə nazirinin terrorizmlə mübarizə və maliyyə kəşfiyyatı üzrə müavini Con Hyorli Maliyyə Nazirliyinin rəhbəri Skott Bessentlə münaqişə səbəbindən vəzifəsindən getməyi planlaşdırır.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə "Bloomberg" mənbələrə istinadla bildirib.

    Mənbələrin məlumatına görə, rəsmilər arasında münaqişə ABŞ-nin sanksiya siyasətinin taktikası və məqsədləri ilə bağlı fikir ayrılıqları səbəbindən yaranıb. Qeyd edilir ki, bir neçə rəsmi şəxs sadiq və dəyərli müttəfiqi saxlamaq üçün səfir vəzifəsinə Hyorlinin namizədliyini nəzərdən keçirir.

    Məlumata görə, Hyorlinin mümkün istefası ABŞ Maliyyə Nazirliyinin rəhbər işçilərinin bir sıra gedişlərinin davamı olacaq. Belə ki, 2025-ci ilin avqust ayında şöbə nazir müavini Maykl Folkender vəzifəsini tərk edib. Payızda Bessentin aparatının rəhbəri Dan Katz vəzifədən gedib və qısa müddət sonra onun varisi Maykl Fridman da postunu tərk edib.

