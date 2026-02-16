İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Ukrayna və ABŞ "Patriot" üçün raketlərin alınmasını müzakirə edib

    • 16 fevral, 2026
    • 20:14
    Ukrayna və ABŞ Patriot üçün raketlərin alınmasını müzakirə edib

    Ukrayna və ABŞ "Patriot" zenit raket kompleksi üçün raketlərin alınması məqsədilə dondurulmuş Rusiya aktivlərindən istifadə imkanını müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ABŞ senatorları Riçard Blumental və Şeldon Uaythausla görüşün yekunlarına dair sosial şəbəkələrdə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Kiyev Moskvaya təsir etmək üçün təzyiqdən başqa digər yollar görmür. O qeyd edib ki, Senatda sanksiyalar haqqında mühüm qanun layihəsinə baxılır və Ukrayna onun səmərəliliyinə ümid edir. Həmçinin Zelenski senatorları Rusiyanın Ukraynanın mülki obyektlərinə və xüsusilə ABŞ biznesinə endirdiyi daimi zərbələr barədə məlumatlandırıb.

    "Rusiya pullarının onların öz terrorundan müdafiə üçün işləməsi tamamilə ədalətlidir və biz "Patriot" kompleksi üçün raketlərin alınması məqsədilə Rusiyanın dondurulmuş aktivlərindən istifadə imkanlarını müzakirə etdik", - o əlavə edib.

    Украина и США обсудили использование замороженных активов РФ для закупки Patriot

