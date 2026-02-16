Cüdo üzrə böyüklər arasında ne-vaza üzrə ACF Kuboku keçirilib
- 16 fevral, 2026
- 20:23
Cüdo üzrə böyüklər arasında ne-vaza üzrə ACF Kuboku keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, Abşeron Olimpiya İdman Kompleksi baş tutan yarışda 33 klub və idman cəmiyyətini təmsil edən 157 cüdoçu (137 kişi, 20 qadın) 11 dəst medal uğrunda mübarizə aparıb.
Mükafatçıları təqdim edirik:
Qadınlar
48 kq
1. Nərgiz Əhmədova (Champion 74)
2. Xumar Qasımzadə (Judo Club 2012)
3. Nuray Quluyeva (Abşeron Olimp İK)
3. Gövhər Hüseynova (Judo Club 2012)
52 kq
1. Leyla Əliyeva (Judo Club 2012)
2. Xədicə Namazlı (Neftçi İK)
3. Gülay Haqverdiyeva (Neftçi İK)
57 kq
1. Şəfiqə Əhmədova (Neftçi İK)
2. Sonaxanım Rzayeva (Judo Club 2012)
63 kq
1. Aydan Bağırlı (Azəri-Cüdo İKİB)
2. Elmira Mustafayeva (DİN İC)
3. Lalə Pənahova (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)
Kişilər
60 kq
1. Murad Əliyev (Ordu İdman Klubu)
2. Yusif Hüseynov (RKİM)
3. Sahib Babayev (RKİM)
3. Sadiq Qurbanov (Naftalan UGİM)
66 kq
1. Elşən Əsədov (Atilla İK)
2. Nihad Rəhimov (RKİM)
3. Zeyd Ələsgərov (Sərhədçi İM)
3. Nicat Süleymanlı (RKİM)
73 kq
1. Musaxan Gülməmmədov (Judo Club 2012)
2. Kənan Məmmədli (RKİM)
3. Elton İmranov (FHN İSK)
3. Fəqan Məmmədli (Judo Club 2012)
81 kq
1. Asim Qulamzadə (Aydın Gənclər İK)
2. Kənan Məmmədli (Judo Club 2012)
3. İslam Abbasov (Judo Club 2012)
3. Cahandar Haqverdiyev (Atilla İK)
90 kq
1. Rəsul Quliyev (Azəri-Cüdo İKİB)
2. Xəyyam Əliyev (Azəri-Cüdo İKİB)
3. Muhamməd İsmayılov (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)
3. Tunar Abdullayev (Azəri-Cüdo İKİB)
100 kq
1. Nihad Şıxəlizadə (FHN İSK)
2. Elşən Fərzəliyev (Jud Club 2012)
3. Elşən Nəbiyev (Aydın Gənclər İK)
+100 kq
1. Camal Feyziyev (Sərhədçi İM)
2. Murad Hüseynquliyev (AHİTA)
Qeyd edək ki, cüdoda ne-vaza bacarıqları idmançıların görüş zamanı yer (parter) texnikalarını inkişaf etdirməsinə və təkmilləşdirməsinə şərait yaradır. Bu bacarıqlar həm fəndlərdən yayınmaq, həm də rəqibi daha effektiv şəkildə məğlub etmək üçün vacib taktiki yanaşmaların formalaşmasında mühüm rol oynayır.