İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Cüdo üzrə böyüklər arasında ne-vaza üzrə ACF Kuboku keçirilib

    Fərdi
    • 16 fevral, 2026
    • 20:23
    Cüdo üzrə böyüklər arasında ne-vaza üzrə ACF Kuboku keçirilib

    Cüdo üzrə böyüklər arasında ne-vaza üzrə ACF Kuboku keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, Abşeron Olimpiya İdman Kompleksi baş tutan yarışda 33 klub və idman cəmiyyətini təmsil edən 157 cüdoçu (137 kişi, 20 qadın) 11 dəst medal uğrunda mübarizə aparıb.

    Mükafatçıları təqdim edirik:

    Qadınlar

    48 kq

    1. Nərgiz Əhmədova (Champion 74)

    2. Xumar Qasımzadə (Judo Club 2012)

    3. Nuray Quluyeva (Abşeron Olimp İK)

    3. Gövhər Hüseynova (Judo Club 2012)

    52 kq

    1. Leyla Əliyeva (Judo Club 2012)

    2. Xədicə Namazlı (Neftçi İK)

    3. Gülay Haqverdiyeva (Neftçi İK)

    57 kq

    1. Şəfiqə Əhmədova (Neftçi İK)

    2. Sonaxanım Rzayeva (Judo Club 2012)

    63 kq

    1. Aydan Bağırlı (Azəri-Cüdo İKİB)

    2. Elmira Mustafayeva (DİN İC)

    3. Lalə Pənahova (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

    Kişilər

    60 kq

    1. Murad Əliyev (Ordu İdman Klubu)

    2. Yusif Hüseynov (RKİM)

    3. Sahib Babayev (RKİM)

    3. Sadiq Qurbanov (Naftalan UGİM)

    66 kq

    1. Elşən Əsədov (Atilla İK)

    2. Nihad Rəhimov (RKİM)

    3. Zeyd Ələsgərov (Sərhədçi İM)

    3. Nicat Süleymanlı (RKİM)

    73 kq

    1. Musaxan Gülməmmədov (Judo Club 2012)

    2. Kənan Məmmədli (RKİM)

    3. Elton İmranov (FHN İSK)

    3. Fəqan Məmmədli (Judo Club 2012)

    81 kq

    1. Asim Qulamzadə (Aydın Gənclər İK)

    2. Kənan Məmmədli (Judo Club 2012)

    3. İslam Abbasov (Judo Club 2012)

    3. Cahandar Haqverdiyev (Atilla İK)

    90 kq

    1. Rəsul Quliyev (Azəri-Cüdo İKİB)

    2. Xəyyam Əliyev (Azəri-Cüdo İKİB)

    3. Muhamməd İsmayılov (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

    3. Tunar Abdullayev (Azəri-Cüdo İKİB)

    100 kq

    1. Nihad Şıxəlizadə (FHN İSK)

    2. Elşən Fərzəliyev (Jud Club 2012)

    3. Elşən Nəbiyev (Aydın Gənclər İK)

    +100 kq

    1. Camal Feyziyev (Sərhədçi İM)

    2. Murad Hüseynquliyev (AHİTA)

    Qeyd edək ki, cüdoda ne-vaza bacarıqları idmançıların görüş zamanı yer (parter) texnikalarını inkişaf etdirməsinə və təkmilləşdirməsinə şərait yaradır. Bu bacarıqlar həm fəndlərdən yayınmaq, həm də rəqibi daha effektiv şəkildə məğlub etmək üçün vacib taktiki yanaşmaların formalaşmasında mühüm rol oynayır.

    cüdo Azərbaycan Cüdo Federasiyası ACF kuboku

    Son xəbərlər

    20:42

    "Sabah"ın baş məşqçisi: "Qəbələ" bəlkə də bu gün bir xala layiq idi"

    Futbol
    20:40

    Naxçıvan şəhərinin bəzi ərazilərində elektrik enerjisi müvəqqəti dayandırılacaq

    İnfrastruktur
    20:28

    FHN qar uçqunu təhlükəsi ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

    Hadisə
    20:23
    Foto

    Cüdo üzrə böyüklər arasında ne-vaza üzrə ACF Kuboku keçirilib

    Fərdi
    20:21

    Yossi Fuks: İsrail HƏMAS-a tərk-silah üçün 60 gün verəcək

    Digər ölkələr
    20:14

    Ukrayna və ABŞ "Patriot" üçün raketlərin alınmasını müzakirə edib

    Digər ölkələr
    20:08

    "Serbian News": Serbiya Azərbaycanın investisiyaları sayəsində enerji təhlükəsizliyini möhkəmləndirəcək

    Energetika
    20:03

    Şəkidə epilepsiya xəstəsi kanala düşərək ölüb

    Hadisə
    19:58

    Mahnı və Rəqs Ansamblına direktor-baş dirijor təyin olunub

    İncəsənət
    Bütün Xəbər Lenti