    Другие страны
    • 16 февраля, 2026
    • 00:17
    Bloomberg: Чиновник США намерен уйти с поста из-за конфликта с Бессентом

    Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Джон Хёрли планирует покинуть пост из-за конфликта с главой Министерства финансов США Скоттом Бессентом.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

    По их информации, конфликт чиновников произошел из-за расхождения во мнениях относительно тактики и целей санкционной политики США. Агентство отмечает, что несколько чиновников рассматривают кандидатуру Хёрли на должность посла для того, чтобы сохранить "верного и ценного союзника".

    Как пишет Bloomberg, возможная отставка Хёрли станет продолжением серии уходов руководящих сотрудников Минфина США. Так, в августе 2025 года покинул свою должность заместитель главы ведомства Майкл Фолкендер. Осенью с поста ушел глава аппарата Бессента Дэн Кац, а вскоре пост покинул и его преемник Майкл Фридман.

    США Скотт Бессент конфликт
    Лента новостей