Bloomberg: Чиновник США намерен уйти с поста из-за конфликта с Бессентом

Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Джон Хёрли планирует покинуть пост из-за конфликта с главой Министерства финансов США Скоттом Бессентом.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, конфликт чиновников произошел из-за расхождения во мнениях относительно тактики и целей санкционной политики США. Агентство отмечает, что несколько чиновников рассматривают кандидатуру Хёрли на должность посла для того, чтобы сохранить "верного и ценного союзника".

Как пишет Bloomberg, возможная отставка Хёрли станет продолжением серии уходов руководящих сотрудников Минфина США. Так, в августе 2025 года покинул свою должность заместитель главы ведомства Майкл Фолкендер. Осенью с поста ушел глава аппарата Бессента Дэн Кац, а вскоре пост покинул и его преемник Майкл Фридман.