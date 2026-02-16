İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Hadisə
    • 16 fevral, 2026
    • 20:03
    Şəkidə epilepsiya xəstəsi kanala düşərək ölüb.

    "Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Cəyirli kəndində baş verib.

    Cəyirli sakini 1993-cü il təvəllüdlü Abuzər Əsgərov kənd ərazisindəki kanala düşüb.

    O, xəstəxanaya aparılarkən yolda ölüb. Mərhumun epilepsiya xəstəsi olduğu bildirilir.

