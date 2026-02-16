Şəkidə epilepsiya xəstəsi kanala düşərək ölüb
Hadisə
- 16 fevral, 2026
- 20:03
Şəkidə epilepsiya xəstəsi kanala düşərək ölüb.
"Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Cəyirli kəndində baş verib.
Cəyirli sakini 1993-cü il təvəllüdlü Abuzər Əsgərov kənd ərazisindəki kanala düşüb.
O, xəstəxanaya aparılarkən yolda ölüb. Mərhumun epilepsiya xəstəsi olduğu bildirilir.
