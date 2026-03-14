Naxçıvanda iki stadion futbol federasiyasından geri alınıb
Futbol
- 14 mart, 2026
- 21:16
Naxçıvanda iki stadion futbol federasiyasından geri alınıb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bununla bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikasının Baş naziri Cabbar Musayev qərar imzalayıb.
Qərara əsasən, muxtar respublikanın Gənclər və İdman Nazirliyinin tabeliyində olan İ.Axundlu adına Naxçıvan Muxtar Respublika Stadionu və Ordubad Şəhər Stadionunun Naxçıvan Futbol Federasiyasının istifadəsinə verilməsi barədə Naxçıvan MR. Nazirlər Kabinetinin 12 oktyabr 2023-cü il tarixli, 132 nömrəli qərarı ləğv edilib.
Bununla da hər iki stadion federasiyanın istifadəsindən çıxarılıb.
Son xəbərlər
