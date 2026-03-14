Kubada etirazçılar Kommunist Partiyasının ofisinə hücum ediblər

İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Digər ölkələr
    • 14 mart, 2026
    • 21:02
    Kubada etirazçılar elektrik enerjisinin kəsintiləri ilə bağlı iğtişaşlar zamanı Kommunist Partiyasının ofisinə hücum ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" məlumat yayıb.

    Məlumata görə, hökumət əleyhinə etirazlar ABŞ-nin neft blokadası ilə daha da kəskinləşən qida çatışmazlığı və elektrik enerjisinin artan kəsintiləri ilə bağlıdır.

    "Etirazçılar şənbə günü səhər tezdən Kommunist Partiyasının Kubanın şimalındakı ofisinə hücum ediblər", - məlumatda bildirilir.

    Sosial şəbəkələrdə yayılan videolarda Moron şəhərində böyük yanğın və insanların binanın pəncərələrinə daş atması, arxa planda isə "azadlıq" şüarları səsləndirildiyi görünür. Yerli mətbuatın məlumatına görə, etirazçılar ərazidəki bir neçə digər dövlət müəssisəsinə, habelə aptekə və dövlətə məxsus mağazaya da hücum ediblər.

    ABŞ Prezidenti Donald Trampın əmri ilə Venesuelanın Kubaya neft tədarükü dayandırılıb. Tramp son həftələr Kubanın dağılmaq üzrə olduğunu və ya ABŞ ilə razılaşma əldə etmək istədiyini iddia edən bir sıra açıqlamalar verib. Kuba hökuməti cümə günü böhranı aradan qaldırmaq üçün Vaşinqtonla danışıqlara başladığını açıqlayıb.

    Kuba Kommunist Partiyası Etirazlar
    Протестующие на Кубе атаковали офис Компартии
    Protesters in Cuba attack Communist party office in rare riot over blackouts

    Son xəbərlər

    Futbol
    Region
    Futbol
    Digər ölkələr
    Region
    20:55
    Video

    "Haber Global"da WUF13 haqqında süjet yayımlanıb

    Media
    Fərdi
    20:30
    Foto

    Fərdi
    Region
    Bütün Xəbər Lenti