Протестующие на Кубе атаковали офис Компартии
- 14 марта, 2026
- 19:16
Протестующие на Кубе атаковали офис Коммунистической партии в ходе беспорядков из-за отключений электричества.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters.
Согласно информации, антиправительственные протесты проходят из-за нехватки продовольствия и участившихся отключений электричества, которые были усугублены нефтяной блокадой США.
"Участники протестов атаковали офис Коммунистической партии на севере Кубы рано утром в субботу", - говорится в сообщении.
По видеозаписям в соцсетях можно наблюдать большой пожар и людей, бросающих камни в окна здания в Мороне, в то время как голоса на заднем плане скандируют "свобода". По дааным местных СМИ, люди атаковали несколько других государственных учреждений в этом районе, включая аптеку и государственный магазин.
По распоряжению президента США Дональда Трампа, поставки венесуэльской нефти на Кубу были прекращены. Трамп в последние недели сделал ряд заявлений, утверждая, что Куба находится на грани краха или стремится заключить сделку с США. Правительство Кубы заявило в пятницу, что начало переговоры с Вашингтоном в попытке разрядить кризис.