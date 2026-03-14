    Протестующие на Кубе атаковали офис Компартии

    Другие страны
    • 14 марта, 2026
    • 19:16
    Протестующие на Кубе атаковали офис Компартии

    Протестующие на Кубе атаковали офис Коммунистической партии в ходе беспорядков из-за отключений электричества.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    Согласно информации, антиправительственные протесты проходят из-за нехватки продовольствия и участившихся отключений электричества, которые были усугублены нефтяной блокадой США.

    "Участники протестов атаковали офис Коммунистической партии на севере Кубы рано утром в субботу", - говорится в сообщении.

    По видеозаписям в соцсетях можно наблюдать большой пожар и людей, бросающих камни в окна здания в Мороне, в то время как голоса на заднем плане скандируют "свобода". По дааным местных СМИ, люди атаковали несколько других государственных учреждений в этом районе, включая аптеку и государственный магазин.

    По распоряжению президента США Дональда Трампа, поставки венесуэльской нефти на Кубу были прекращены. Трамп в последние недели сделал ряд заявлений, утверждая, что Куба находится на грани краха или стремится заключить сделку с США. Правительство Кубы заявило в пятницу, что начало переговоры с Вашингтоном в попытке разрядить кризис.

