Обострение геополитической ситуации и многолетний бюджет – ключевые темы саммита ЕС в Никосии

В центре дискуссий европейских лидеров на Кипре будут сразу два стратегических блока вопросов - обостряющаяся геополитическая ситуация и формирование нового долгосрочного бюджета ЕС.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом говорится в приглашении на неформальный саммит Евросоюза 23-24 апреля, разосланном президентом Совета ЕС Антониу Коштой членам блока.

Одной из ключевых тем саммита в Никосии станет российско-украинский конфликт. К онлайн-дискуссиям подключится украинский лидер Владимир Зеленский, который представит актуальную оценку ситуации и ожидания Киева от европейских партнеров. Этот блок задаст общий тон разговору о безопасности и устойчивости Европы.

Отдельное внимание будет уделено эскалации на Ближнем Востоке, включая напряженность вокруг Ирана. Лидеры обсудят роль ЕС в деэскалации, обеспечение свободы судоходства, а также экономические последствия конфликта, прежде всего рост цен на энергоносители и давление на европейские экономики. В повестке - возможные меры реагирования и усиление готовности ЕС к кризисам, включая вопросы коллективной обороны.

Второй блок обсуждений состредоточится вокруг многолетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы. Его планируется принять в конце года, поэтому на согласование вопроса остается не так уж много времени. Это обсуждение планировалось на предыдущей встрече в марте, но было отложено как из-за войны в Иране, так и безуспешных попыток решить вопрос с финансированием Украины.

На встрече стороны сосредоточатся на соотношении планов и финансовых ресурсов, включая новые источники доходов бюджета. Также лидеры рассмотрят будущий бюджет с точки зрения поддержки конкурентоспособности ЕС и его стратегических приоритетов.

Запланирован также обмен мнениями с ближневосточными партнерами по текущим вызовам и перспективам сотрудничества.

Таким образом, встреча станет площадкой для координации ответов ЕС на внешнеполитические кризисы и определения финансовой архитектуры блока на следующее десятилетие.

Хотя саммит и неформальный, в рамках которого не предусмотрено принятие итоговых решений, он важен для лидеров стран ЕС, так как следующая их встреча пройдет только июне. В мае они будут встречаться, но в более широком формате в рамках саммита Европейского политического сообщества в Ереване.