В Баку на ряде магистралей из-за погоды снижен скоростной режим
Инфраструктура
- 14 апреля, 2026
- 21:52
В связи с погодными условиями на ряде магистралей в Баку снижен скоростной режим.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом МВД.
"В настоящее время в связи с погодными условиями на магистрали Зыхский круг - аэропорт максимально допустимая скорость снижена на 20 км/ч", - говорится в сообщении. Согласно информации, аналогичное ограничение применено на проспекте Гейдара Алиева до Мардакянского моста.
Соответствующие изменения отражены на информационных табло.
Водителей просят соблюдать установленный скоростной лимит.
