В Баку на ряде магистралей из-за погоды снижен скоростной режим

В связи с погодными условиями на ряде магистралей в Баку снижен скоростной режим.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом МВД.

"В настоящее время в связи с погодными условиями на магистрали Зыхский круг - аэропорт максимально допустимая скорость снижена на 20 км/ч", - говорится в сообщении. Согласно информации, аналогичное ограничение применено на проспекте Гейдара Алиева до Мардакянского моста.

Соответствующие изменения отражены на информационных табло.

Водителей просят соблюдать установленный скоростной лимит.