    Маскерано ушел с поста главного тренера Интер Майами

    Аргентинский специалист Хавьер Маскерано объявил о своем уходе с должности главного тренера американского футбольного клуба "Интер Майами".

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба команды.

    Причиной отставки Маскерано назвал обстоятельства личного характера.

    "Прежде всего хочу выразить благодарность клубу за доверие, которое мне было оказано, всем сотрудникам организации за совместную работу, а в особенности футболистам, с которыми мы пережили поистине незабываемые моменты, - заявил Маскерано. - Отдельно хочу поблагодарить болельщиков, ведь без их поддержки ничего из достигнутого не стало бы реальностью. Память о нашей первой звезде навсегда останется со мной, и, в какой бы точке мира я ни оказался, буду искренне желать клубу всего самого лучшего. У меня нет сомнений, что "Интер Майами" продолжит свой путь к новым победам. Передаю всем большой привет и говорю спасибо за все".

    Маскерано исполнился 41 год, он руководил "Интер Майами" с ноября 2024 года. До этого аргентинец тренировал олимпийскую и молодежную сборные своей страны. Под его началом американский клуб впервые в своей истории завоевал титул чемпиона Главной футбольной лиги (MLS).

    Последние новости

    23:06

    Эльчин Амирбеков и Иржи Бродский обсудили вопросы безопасности на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    22:46

    Госдеп одобрил выделение очередной партии гумпомощи Ливану

    Другие страны
    22:29

    Украина и Норвегия подписали декларацию об оборонном партнерстве - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    22:17

    Подозреваемый в убийстве двух женщин в Масазыре задержан в Геранбое

    Происшествия
    22:13

    Мирзоян и Кубилюс обсудили перспективы сотрудничества в сфере обороны

    В регионе
    22:08

    Израиль и Ливан договорились о разоружении "Хезболлах" - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    21:56

    Обострение геополитической ситуации и многолетний бюджет – ключевые темы саммита ЕС в Никосии

    Другие страны
    21:52

    В Баку на ряде магистралей из-за погоды снижен скоростной режим

    Инфраструктура
    21:43

    Маскерано ушел с поста главного тренера "Интер Майами"

    Другие страны
    Лента новостей