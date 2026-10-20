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    Дарманен: Во Франции около 150 человек приговорены к различным тюремным срокам

    Другие страны
    • 20 октября, 2026
    • 15:46
    Дарманен: Во Франции около 150 человек приговорены к различным тюремным срокам

    Во Франции к тюремным срокам приговорены почти 150 человек, которые обвиняются в совершении различных правонарушений в ходе акции протестов.

    Как передает Report со ссылкой на французские медиа, об этом заявил министр юстиции Жеральд Дарманен.

    "Судебные заседания проводятся в течение 48 часов. К настоящему моменту уже 149 человек получили тюремные сроки", - отметил он.

    К примеру, по его словам, за ограбление магазина видеоигр Micromania три человека в возрасте от 20 до 25 лет получили по 10 месяцев тюрьмы. Аналогичный срок лишения свободы получил и 28-летний участник беспорядков, ограбивший магазин парфюмерии и косметики Sephora.

    По данным медиа, после внеочередной встречи с представителями бизнеса, состоявшейся во вторник в Берси, несколько министров представили новые меры поддержки владельцев магазинов, пострадавших от мародерства 17 октября. Среди ключевых объявлений – введение, начиная с пятницы, беспроцентных кредитов в размере до 50 тыс. евро для пострадавших предприятий.

    Кроме того, в ближайшее время планируется создание следственной комиссии по расследованию правонарушений во время протестов.

    Жеральд Дарманен Акции протеста во Франции Уголовное дело
    Darmanen: Fransada iğtişaşlarla bağlı 150-yə yaxın şəxsə həbs cəzası verilib
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