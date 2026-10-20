Дарманен: Во Франции около 150 человек приговорены к различным тюремным срокам

Во Франции к тюремным срокам приговорены почти 150 человек, которые обвиняются в совершении различных правонарушений в ходе акции протестов.

Как передает Report со ссылкой на французские медиа, об этом заявил министр юстиции Жеральд Дарманен.

"Судебные заседания проводятся в течение 48 часов. К настоящему моменту уже 149 человек получили тюремные сроки", - отметил он.

К примеру, по его словам, за ограбление магазина видеоигр Micromania три человека в возрасте от 20 до 25 лет получили по 10 месяцев тюрьмы. Аналогичный срок лишения свободы получил и 28-летний участник беспорядков, ограбивший магазин парфюмерии и косметики Sephora.

По данным медиа, после внеочередной встречи с представителями бизнеса, состоявшейся во вторник в Берси, несколько министров представили новые меры поддержки владельцев магазинов, пострадавших от мародерства 17 октября. Среди ключевых объявлений – введение, начиная с пятницы, беспроцентных кредитов в размере до 50 тыс. евро для пострадавших предприятий.

Кроме того, в ближайшее время планируется создание следственной комиссии по расследованию правонарушений во время протестов.