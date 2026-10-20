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    Darmanen: Fransada iğtişaşlarla bağlı 150-yə yaxın şəxsə həbs cəzası verilib

    Digər ölkələr
    • 20 oktyabr, 2026
    • 15:58
    Darmanen: Fransada iğtişaşlarla bağlı 150-yə yaxın şəxsə həbs cəzası verilib

    Fransada etiraz aksiyaları zamanı müxtəlif hüquqpozmalar törətməkdə günahlandırılan təxminən 150 nəfər həbs cəzasına məhkum edilib.

    "Report" Fransa mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ədliyyə naziri Jerald Darmanen bildirib.

    "Məhkəmə iclasları 48 saat ərzində keçirilir. İndiyə qədər artıq 149 nəfər həbs cəzası alıb", - o qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, bəzi mağazaları qarət edən 4 nəfər 10 ay həbs cəzası alıblar.

    Medianın məlumatına görə, yaxın vaxtlarda iğtişaş hallarının araşdırılması üzrə istintaq komissiyasının yaradılması planlaşdırılır.

    Fransada etiraz aksiyaları Jerald Darmanen
    Дарманен: Во Франции около 150 человек приговорены к различным тюремным срокам
    MiniBoss
    MiniBoss

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