В Индонезии более 300 центров госуслуг работают по модели ASAN xidmət

Делегация во главе с генеральным директором по делам Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки Министерства иностранных дел Индонезии Санто Дармосумарто посетила центр ASAN xidmət.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям (ASAN xidmət).

Заместитель председателя ASAN xidmət Джейхун Салманов подробно рассказал гостям о различных направлениях деятельности Госагентства.

Также была представлена ​​информация о проделанной работе и принятых мерах по реализации Плана действий, подписанного с Индонезией в 2024 году.

Индонезийская сторона выразила заинтересованность в успешном применении азербайджанской модели ASAN xidmət в стране и дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества в соответствующих областях.

Отмечено, что в настоящее время в Индонезии действуют более 300 центров госуслуг, работающих на основе опыта ASAN xidmət.

Гости также ознакомились с деятельностью мобильной службы ASAN xidmət, центра инкубации и акселерации INNOLAND, инновационного центра развития ASAN и учебного центра Bilim Bakı.