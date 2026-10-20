В Индонезии более 300 центров госуслуг работают по модели ASAN xidmət
- 20 октября, 2026
- 15:24
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Делегация во главе с генеральным директором по делам Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки Министерства иностранных дел Индонезии Санто Дармосумарто посетила центр ASAN xidmət.
Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям (ASAN xidmət).
Заместитель председателя ASAN xidmət Джейхун Салманов подробно рассказал гостям о различных направлениях деятельности Госагентства.
Также была представлена информация о проделанной работе и принятых мерах по реализации Плана действий, подписанного с Индонезией в 2024 году.
Индонезийская сторона выразила заинтересованность в успешном применении азербайджанской модели ASAN xidmət в стране и дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества в соответствующих областях.
Отмечено, что в настоящее время в Индонезии действуют более 300 центров госуслуг, работающих на основе опыта ASAN xidmət.
Гости также ознакомились с деятельностью мобильной службы ASAN xidmət, центра инкубации и акселерации INNOLAND, инновационного центра развития ASAN и учебного центра Bilim Bakı.