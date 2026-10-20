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    В Индонезии более 300 центров госуслуг работают по модели ASAN xidmət

    Внутренняя политика
    • 20 октября, 2026
    • 15:24
    В Индонезии более 300 центров госуслуг работают по модели ASAN xidmət

    Делегация во главе с генеральным директором по делам Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки Министерства иностранных дел Индонезии Санто Дармосумарто посетила центр ASAN xidmət.

    Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям (ASAN xidmət).

    Заместитель председателя ASAN xidmət Джейхун Салманов подробно рассказал гостям о различных направлениях деятельности Госагентства.

    Также была представлена ​​информация о проделанной работе и принятых мерах по реализации Плана действий, подписанного с Индонезией в 2024 году.

    Индонезийская сторона выразила заинтересованность в успешном применении азербайджанской модели ASAN xidmət в стране и дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества в соответствующих областях.

    Отмечено, что в настоящее время в Индонезии действуют более 300 центров госуслуг, работающих на основе опыта ASAN xidmət.

    Гости также ознакомились с деятельностью мобильной службы ASAN xidmət, центра инкубации и акселерации INNOLAND, инновационного центра развития ASAN и учебного центра Bilim Bakı.

    ASAN Xidmət Джейхун Салманов Азербайджано-индонезийские отношения
    Фото
    İndoneziyada "ASAN xidmət" təcrübəsi əsasında 300-dən çox mərkəz fəaliyyət göstərir
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    Over 300 centers operate in Indonesia based on Azerbaijan's ASAN Service model
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