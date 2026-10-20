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    На учениях "Встреча соколов-2026" прошел "День высокопоставленного наблюдателя"

    Армия
    • 20 октября, 2026
    • 15:42
    На учениях Встреча соколов-2026 прошел День высокопоставленного наблюдателя

    В рамках летно-тактических учений военных Азербайджана и ОАЭ "Встреча соколов-2026" при участии руководства Министерства обороны и высокопоставленных гостей прошёл "День высокопоставленного наблюдателя".

    Как сообщили Report в ведомстве, министру обороны Азербайджана генерал-полковнику Закиру Гасанову представили информацию о целях и этапах учений, а также задействованных силах и средствах.

    Основное внимание на учениях уделяется укреплению военного сотрудничества и взаимного доверия между странами, повышению слаженности и способности ВВС к совместным действиям, совершенствованию планирования и координации воздушных операций и обмену опытом.

    К учениям было привлечено более 600 военнослужащих обеих стран. Кроме того, были задействованы 3 системы противовоздушной обороны, 2 средства радиоэлектронной борьбы и 20 авиационных средств Азербайджанской Армии, 6 боевых и 1 транспортный самолёт, а также 3 вертолёта Вооружённых сил ОАЭ.

    Гости наблюдали за ходом учений и демонстрационным пролетом авиации с государственными флагами обеих стран, а затем ознакомились с задействованной авиатехникой.

    Учения проходят с 12 октября. В их программу входят оборонительные и наступательные воздушные операции, а также поисково-спасательные задачи в боевых условиях. Профессионализм военнослужащих получил высокую оценку наблюдателей.

    На учениях "Встреча соколов-2026" прошел "День высокопоставленного наблюдателя"

    На учениях Встреча соколов-2026 прошел День высокопоставленного наблюдателя
    На учениях Встреча соколов-2026 прошел День высокопоставленного наблюдателя
    На учениях Встреча соколов-2026 прошел День высокопоставленного наблюдателя
    На учениях Встреча соколов-2026 прошел День высокопоставленного наблюдателя
    На учениях Встреча соколов-2026 прошел День высокопоставленного наблюдателя
    На учениях Встреча соколов-2026 прошел День высокопоставленного наблюдателя
    На учениях Встреча соколов-2026 прошел День высокопоставленного наблюдателя
    На учениях Встреча соколов-2026 прошел День высокопоставленного наблюдателя
    На учениях Встреча соколов-2026 прошел День высокопоставленного наблюдателя
    На учениях Встреча соколов-2026 прошел День высокопоставленного наблюдателя
    На учениях Встреча соколов-2026 прошел День высокопоставленного наблюдателя
    На учениях Встреча соколов-2026 прошел День высокопоставленного наблюдателя
    На учениях Встреча соколов-2026 прошел День высокопоставленного наблюдателя
    На учениях Встреча соколов-2026 прошел День высокопоставленного наблюдателя
    На учениях Встреча соколов-2026 прошел День высокопоставленного наблюдателя
    На учениях Встреча соколов-2026 прошел День высокопоставленного наблюдателя
    На учениях Встреча соколов-2026 прошел День высокопоставленного наблюдателя

    Военные учения Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана) Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)
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