МЧС РФ: В Ульяновске 13 человек эвакуировались из горящей гостиницы "Барселона"

Тринадцать человек эвакуировались из горящей гостиницы "Барселона" в центре Ульяновска, никто не пострадал.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУМЧС.

По предварительной информации, огонь перекинулся на гостиницу от рядом расположенных сараев. Пожарные выехали на тушение по повышенному рангу сложности.

"По предварительной информации, эвакуировались 13 человек. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.