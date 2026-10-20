МЧС РФ: В Ульяновске 13 человек эвакуировались из горящей гостиницы "Барселона"
В регионе
- 20 октября, 2026
- 15:23
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Тринадцать человек эвакуировались из горящей гостиницы "Барселона" в центре Ульяновска, никто не пострадал.
Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУМЧС.
По предварительной информации, огонь перекинулся на гостиницу от рядом расположенных сараев. Пожарные выехали на тушение по повышенному рангу сложности.
"По предварительной информации, эвакуировались 13 человек. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.
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