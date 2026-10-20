Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    МЧС РФ: В Ульяновске 13 человек эвакуировались из горящей гостиницы "Барселона"

    В регионе
    • 20 октября, 2026
    • 15:23
    МЧС РФ: В Ульяновске 13 человек эвакуировались из горящей гостиницы Барселона

    Тринадцать человек эвакуировались из горящей гостиницы "Барселона" в центре Ульяновска, никто не пострадал.

    Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУМЧС.

    По предварительной информации, огонь перекинулся на гостиницу от рядом расположенных сараев. Пожарные выехали на тушение по повышенному рангу сложности.

    "По предварительной информации, эвакуировались 13 человек. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.

    Пожар (возгорание) Эвакуация жителей Российская Федерация (РФ)
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    16:04
    Гянджинский мемориальный комплекс передан в подчинение Минкультуры — распоряжение
    Внутренняя политика
    16:03
    Немецкие производители пищевого оборудования проведут в Баку переговоры с азербайджанским бизнесом
    Промышленность
    16:02
    Ильхам Алиев утвердил меморандум с Климатическим секретариатом ООН
    Внутренняя политика
    15:53
    В Азербайджане создадут Карабахский национальный парк площадью более 88 тыс. гектаров
    Внутренняя политика
    15:47
    Рубио: США разочарованы отсутствием прогресса по Украине - Обновлено
    Другие страны
    15:46
    Дарманен: Во Франции около 150 человек приговорены к различным тюремным срокам
    Другие страны
    15:42
    Фото
    Видео
    На учениях "Встреча соколов-2026" прошел "День высокопоставленного наблюдателя"
    Армия
    15:27
    Leonardo Art School и MiniBoss Business School запускают совместную программу для детей
    Бизнес
    15:24
    В Индонезии более 300 центров госуслуг работают по модели ASAN xidmət
    Внутренняя политика
    Лента новостей