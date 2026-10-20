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    Leonardo Art School и MiniBoss Business School запускают совместную программу для детей

    Бизнес
    • 20 октября, 2026
    • 15:27
    Leonardo Art School и MiniBoss Business School запускают совместную программу для детей

    Leonardo Art School и MiniBoss Business School объявили о запуске совместной образовательной программы "Креативный предприниматель - от творчества к бизнесу", объединяющей искусство, инновации и основы предпринимательства для детей от 8 до 13 лет.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на MiniBoss Business School.

    Креативный предприниматель - это возможность для детей объединить творчество и бизнес, развить навыки командной работы и сделать первые шаги к реализации собственных идей.

    Участники будут работать в командах по 4–5 человек и пройдут курс объёмом 90 академических часов. Участники смогут представить свои проекты на Форуме стартапов, принять участие в Национальном чемпионате MiniBoss и побороться за грант на дальнейшее развитие стартапа.

    В рамках программы участники пройдут два этапа.

    Творческая лаборатория - поиск идей, создание продуктов, разработка логотипа и формирование стиля бренда.

    Бизнес-лаборатория - изучение основ предпринимательства, целевой аудитории, ценообразования, бизнес-моделей, маркетинга и продаж.

    Участники будут работать в командах по 4–5 человек и пройдут курс объёмом 90 академических часов. Юные участники смогут превратить творческие идеи в реальные продукты, представить собственные стартапы на Форуме стартапов и побороться за грант на дальнейшее развитие своих проектов. В завершение участники получат именные сертификаты, подтверждающие их участие в программе.

    Главная цель программы - научить детей превращать творческие идеи в реальные продукты, создавать собственные бренды и разрабатывать бизнес-проекты.

    Отметим, что MiniBoss Business School - международная образовательная сеть, объединяющая более 70 филиалов в 27 странах мира. Методология школы направлена на раскрытие предпринимательского потенциала детей в возрасте 6–17 лет, развитие лидерских качеств и формирование бизнес-мышления.

    Ежегодно студенты MiniBoss презентуют свои проекты на Стартап-форуме, а также участвуют в национальных и международных чемпионатах, приобретая ценный опыт и новые знания.

    В рамках программы учащиеся не только разрабатывают бизнес-идеи, но и получают гранты для их реализации, превращая проекты в реальные бизнес-инициативы и получая первый доход. Такой подход помогает детям освоить практические основы предпринимательства, финансовую ответственность и заложить фундамент для будущей бизнес-деятельности.

    Leonardo Art School - это международная сеть современных художественных школ, направленных на развитие не только художественных способностей, но и креативного мышления, воображения и умения создавать новое..

    По уникальной методике и авторской программе школы дети и взрослые учатся рисовать, творить и развивать образное мышление.

    Для регистрации и дополнительной информации:

    • Телефон: +994 10 226 56 65

    • Адрес: Белый Город, 2-я улица Яшыл Ада, Темель Парк

    Бизнес-школа Miniboss
    "Leonardo Art School" və "MiniBoss Business School" uşaqlar üçün birgə təhsil proqramına start verib
    Leonardo Art School and MiniBoss Business School launch joint creative entrepreneurship program
    44 filmi
    44 filmi

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