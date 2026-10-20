Leonardo Art School и MiniBoss Business School запускают совместную программу для детей

Leonardo Art School и MiniBoss Business School объявили о запуске совместной образовательной программы "Креативный предприниматель - от творчества к бизнесу", объединяющей искусство, инновации и основы предпринимательства для детей от 8 до 13 лет.

Об этом сообщает Report со ссылкой на MiniBoss Business School.

Креативный предприниматель - это возможность для детей объединить творчество и бизнес, развить навыки командной работы и сделать первые шаги к реализации собственных идей.

Участники будут работать в командах по 4–5 человек и пройдут курс объёмом 90 академических часов. Участники смогут представить свои проекты на Форуме стартапов, принять участие в Национальном чемпионате MiniBoss и побороться за грант на дальнейшее развитие стартапа.

В рамках программы участники пройдут два этапа.

Творческая лаборатория - поиск идей, создание продуктов, разработка логотипа и формирование стиля бренда.

Бизнес-лаборатория - изучение основ предпринимательства, целевой аудитории, ценообразования, бизнес-моделей, маркетинга и продаж.

Участники будут работать в командах по 4–5 человек и пройдут курс объёмом 90 академических часов. Юные участники смогут превратить творческие идеи в реальные продукты, представить собственные стартапы на Форуме стартапов и побороться за грант на дальнейшее развитие своих проектов. В завершение участники получат именные сертификаты, подтверждающие их участие в программе.

Главная цель программы - научить детей превращать творческие идеи в реальные продукты, создавать собственные бренды и разрабатывать бизнес-проекты.

Отметим, что MiniBoss Business School - международная образовательная сеть, объединяющая более 70 филиалов в 27 странах мира. Методология школы направлена на раскрытие предпринимательского потенциала детей в возрасте 6–17 лет, развитие лидерских качеств и формирование бизнес-мышления.

Ежегодно студенты MiniBoss презентуют свои проекты на Стартап-форуме, а также участвуют в национальных и международных чемпионатах, приобретая ценный опыт и новые знания.

В рамках программы учащиеся не только разрабатывают бизнес-идеи, но и получают гранты для их реализации, превращая проекты в реальные бизнес-инициативы и получая первый доход. Такой подход помогает детям освоить практические основы предпринимательства, финансовую ответственность и заложить фундамент для будущей бизнес-деятельности.

Leonardo Art School - это международная сеть современных художественных школ, направленных на развитие не только художественных способностей, но и креативного мышления, воображения и умения создавать новое..

По уникальной методике и авторской программе школы дети и взрослые учатся рисовать, творить и развивать образное мышление.

Для регистрации и дополнительной информации:

• Телефон: +994 10 226 56 65

• Адрес: Белый Город, 2-я улица Яшыл Ада, Темель Парк