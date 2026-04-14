Подозреваемый в убийстве двух женщин в Масазыре задержан в Геранбое
Происшествия
- 14 апреля, 2026
- 22:17
Сотрудники полиции задержали в Геранбойском районе подозреваемого в умышленном убийстве двух женщин в поселке Масазыр Абшеронского района.
Как удалось выяснить Report, в рамках оперативных мероприятий, проведенных правоохранительными органами, в Гернабойском районе был задержан и привлечен к следствию 29-летний Вюсал Искендерли, подозреваемый в умышленном убийстве Паришан Сулеймановой (1987 г.р.) и Нураны Искендерли (1996).
Напомним, что инцидент произошел 11 апреля в Абшеронском районе. Обеим женщинам были нанесены ножевые ранения, от которых они скончались на месте происшествия.
По факту в Абшеронской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело.
Последние новости
