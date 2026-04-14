    Подозреваемый в убийстве двух женщин в Масазыре задержан в Геранбое

    • 14 апреля, 2026
    • 22:17
    Сотрудники полиции задержали в Геранбойском районе подозреваемого в умышленном убийстве двух женщин в поселке Масазыр Абшеронского района.

    Как удалось выяснить Report, в рамках оперативных мероприятий, проведенных правоохранительными органами, в Гернабойском районе был задержан и привлечен к следствию 29-летний Вюсал Искендерли, подозреваемый в умышленном убийстве Паришан Сулеймановой (1987 г.р.) и Нураны Искендерли (1996).

    Напомним, что инцидент произошел 11 апреля в Абшеронском районе. Обеим женщинам были нанесены ножевые ранения, от которых они скончались на месте происшествия.

    По факту в Абшеронской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело.

    Умышленное убийство Масазыр Абшеронский район Гёранбойский район
    Masazırda iki qadını qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

