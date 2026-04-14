    Главы МИД Саудовской Аравии, Пакистана, Египта и Турции обсудят в Анкаре региональные вопросы

    Главы МИД Саудовской Аравии, Пакистана, Египта и Турции обсудят в Анкаре региональные вопросы

    Министры иностранных дел Саудовской Аравии, Пакистана, Египта и Турции Фейсал бин Фархан Аль Сауд, Исхак Дар, Бадр Абдель Аты и Хакан Фидан проведут переговоры в связи с ситуацией в регионе.

    Как передает Report, об этом сообщает AFP.

    Отмечается, что встреча состоится на полях IV Анталийского дипломатического форума (ADF-2026), запланированного на 17-19 апреля в Турции.

    При этом обсуждения не будут сосредоточены исключительно на вопросе Ормузского пролива, говорится в сообщении.

    По информации турецких медиа, для участия на форуме ADF-2026 в этом году прибудут делегации из более чем 150 стран. Среди участников заявлены свыше 20 глав государств и правительств, около 15 вице-президентов, а также более 50 министров, подавляющее большинство которых возглавляют внешнеполитические ведомства. Всего форум примет около 5 тысяч гостей, включая руководителей международных организаций.

    В рамках ADF-2026 запланировано более 40 различных мероприятий и сессий. Дискуссии затронут не только политические и региональные вопросы, но также экономические, экологические и технологические аспекты глобальной трансформации.

    Səudiyyə Ərəbistanı, Pakistan, Misir və Türkiyənin XİN rəhbərləri Ankarada regional məsələləri müzakirə edəcəklər

