    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    İran XİN: ABŞ Hörmüz boğazında təhlükəsizlik üçün Çindən yardım istəyir

    Region
    • 14 mart, 2026
    • 21:41
    İran XİN: ABŞ Hörmüz boğazında təhlükəsizlik üçün Çindən yardım istəyir

    İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi ABŞ-nin hava hücumundan müdafiə (HHM) sistemini tənqid edib.

    "Report" xəbər verir ki, Əraqçi bu barədə "X"dəki hesabında yazıb.

    "ABŞ-nin reklam olunan "təhlükəsizlik çətiri" dəliklərlə dolu çıxdı və iğtişaşların qarşısını almaqdansa, daha çox qızışdırır" , - İranın XİN başçısı qeyd edib və əlavə edib ki, hazırda ABŞ Hörmüz boğazında təhlükəsizlik üçün Çindən yardım istəyir:

    "İran ABŞ-nin yeganə qayğısının İsrail olduğunu nəzərə alaraq qardaş qonşuları xarici təcavüzkarları qovmağa çağırır".

    Hörmüz boğazı ABŞ Abbas Əraqçi Çin

