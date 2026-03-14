Аббас Арагчи раскритиковал систему ПВО США
В регионе
- 14 марта, 2026
- 22:00
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подверг критике американскую систему противовоздушной обороны.
Как передает Report, об этом глава МИД Ирана написал на своей странице в социальной сети X.
По его словам, разрекламированный США "зонтик безопасности" оказался "полон дыр" и не предотвращает беспорядки, а лишь усиливает напряженность.
Арагчи также заявил, что в настоящее время Соединенные Штаты обращаются к Китаю за помощью для обеспечения безопасности в Ормузском проливе.
"Учитывая, что единственной заботой США является Израиль, Иран призывает братские соседние страны изгнать внешних агрессоров", - отметил глава иранского внешнеполитического ведомства.
22:42
Джасур Гяхраманов стал чемпионом Грузии по боксу среди юношейИндивидуальные
22:19
Аббас Арагчи заявил, что война против Ирана была навязана странеВ регионе
22:12
Фото
Борец греко-римского стиля Илькин Гурбанов взял бронзу ЧЕ в Сербии - ОБНОВЛЕНОИндивидуальные
22:08
Эрдоган: Израиль наносит удары по школам и больницамВ регионе
22:00
Аббас Арагчи раскритиковал систему ПВО СШАВ регионе
21:45
Число погибших из-за ночного удара по Киевской области достигло пятиДругие страны
21:23
Арагчи: Верховный лидер Ирана продолжает исполнять свои обязанностиВ регионе
21:04
Видео
Haber Global: Баку примет крупнейший мировой форум по градостроительствуМедиа
20:44