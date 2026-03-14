    Аббас Арагчи раскритиковал систему ПВО США

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подверг критике американскую систему противовоздушной обороны.

    Как передает Report, об этом глава МИД Ирана написал на своей странице в социальной сети X.

    По его словам, разрекламированный США "зонтик безопасности" оказался "полон дыр" и не предотвращает беспорядки, а лишь усиливает напряженность.

    Арагчи также заявил, что в настоящее время Соединенные Штаты обращаются к Китаю за помощью для обеспечения безопасности в Ормузском проливе.

    "Учитывая, что единственной заботой США является Израиль, Иран призывает братские соседние страны изгнать внешних агрессоров", - отметил глава иранского внешнеполитического ведомства.

    Аббас Арагчи Министерство иностранных дел Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    İran XİN: ABŞ Hörmüz boğazında təhlükəsizlik üçün Çindən yardım istəyir
